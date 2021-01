WASHINGTON – Le président élu Joe Biden n’obtiendra pas une parade inaugurale traditionnelle sur Pennsylvania Avenue après avoir prêté serment, mais il obtiendra une escorte présidentielle à la Maison Blanche.

Biden et la nouvelle première dame Jill Biden renonceront à la traditionnelle parade inaugurale le 20 janvier, a annoncé dimanche le comité présidentiel d’inauguration.

Au lieu de cela, les Bidens recevront une escorte présidentielle de la 15e rue à la Maison Blanche après son assermentation sur le front ouest du Capitole. L’escorte comprendra des représentants de toutes les branches de l’armée, y compris la fanfare de l’armée américaine, une garde d’honneur du service interarmées, la garde du commandant en chef et le Fife and Drum Corps du 3e régiment d’infanterie américain «The Old Guard».

Les planificateurs ont cherché des moyens de perpétuer de nombreuses traditions inaugurales tout en protégeant la santé et la sécurité des Américains au milieu de la pandémie mortelle de coronavirus.

Le remplacement du traditionnel défilé inaugural par une escorte présidentielle permettra aux Américains et au monde entier de voir la nouvelle première famille arriver à la Maison Blanche sans attirer les foules qui se rassemblent habituellement le long de Pennsylvania Avenue pour le défilé inaugural, a déclaré le comité.

«C’est une occasion passionnante de travailler avec les Américains à travers le pays pour mettre en valeur l’engagement inébranlable du président élu Biden et du vice-président élu (Kamala) Harris en faveur d’une nation diversifiée, inclusive et unifiée», a déclaré Tony Allen, directeur général du comité inaugural. officier. «Il y a de nombreuses grandes traditions à l’inauguration, et nous prévoyons de les honorer en mettant en valeur plus de personnes de notre nation que jamais auparavant, tout en assurant la sécurité de tout le monde.

Plus:Les événements inauguraux de Biden comprendront une cérémonie commémorative pour les victimes du COVID-19 le 19 janvier

Rendre officiel:Le Congrès devrait certifier la victoire électorale de Biden le 6 janvier. Voici à quoi s’attendre.

Le défilé inaugural ne s’en va pas complètement.

Un «défilé virtuel» sera télévisé et mettra en vedette des spectacles dans les collectivités de tout le pays. Le défilé célébrera les héros américains, mettra en valeur les Américains de tous horizons dans différents États et régions, et reflétera la diversité, l’héritage et la résilience du pays, ont déclaré les planificateurs inauguraux.

Les participants au défilé virtuel seront annoncés dans les semaines à venir, mais le comité inaugural a déclaré que la programmation comprendra des actes musicaux, des groupes locaux, des poètes, des troupes de danse et d’autres rendant hommage aux héros américains en première ligne de la pandémie.

«Cette programmation innovante gardera les gens en sécurité et utilisera de nouvelles façons d’attirer des Américains à travers le pays – des villes rurales et urbaines aux Américains plus jeunes et plus âgés à tout le monde et partout entre les deux», a déclaré Maju Varghese, directeur exécutif du comité.

Les participants pratiqueront la distanciation sociale et des protocoles de santé et de sécurité rigoureux seront en place, a déclaré le comité inaugural.

La 59e cérémonie d’inauguration sera plus petite que les années précédentes en raison des risques pour la santé posés par le COVID-19. Biden et Harris continueront de prêter serment sur le front ouest du Capitole, et Biden prononcera un discours inaugural qui exposera sa vision de vaincre le virus, de mieux reconstruire et de rapprocher le pays.

Les planificateurs inauguraux exhortent les Américains à ne pas se rendre à Washington pour les festivités mais à participer virtuellement à la célébration.

Les billets pour la cérémonie seront limités. Dans le passé, les membres du Congrès ont reçu environ 200 000 billets à distribuer à leurs électeurs. Cette année, ils seront limités aux billets pour eux-mêmes et un invité.

Le représentant James Clyburn, coprésident du comité inaugural de Biden, a déclaré qu’il s’attendait à ce que quelques milliers de personnes soient présentes. La plate-forme pour la cérémonie d’assermentation est déjà mise en place.

«Nous allons nous assurer que les gens participent d’une manière qui les fera participer à l’événement, tout en les gardant en sécurité, en bonne santé et à l’aise», a-t-il déclaré, soulignant le temps généralement «glacial».

«Nous allons le faire de manière à ce que vous en fassiez partie, mais vous pouvez rester au chaud à la maison en pyjama et en profiter», a-t-il déclaré.

Après la prestation de serment, Biden, Harris et leurs conjoints participeront à une cérémonie «Pass in Review» sur le front est du Capitole avec des membres de l’armée.

Les examens de passation sont une tradition militaire de longue date qui reflète le transfert pacifique du pouvoir à un nouveau commandant en chef. Le nouveau président, accueilli par le commandant de la Force opérationnelle interarmées-Région de la capitale nationale, examinera l’état de préparation des troupes militaires.

Clyburn, qui était l’invité dimanche à la table ronde des journaux de Richard Prince, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que le président Donald Trump se présente à l’inauguration.

«Cela me surprendrait s’il y assistait», a-t-il déclaré. «Ce serait une agréable surprise – s’il ne le faisait pas. »

Michael Collins couvre la Maison Blanche. Contactez-le sur Twitter @mcollinsNEWS.

Contributeur: Deborah Berry

Loyauté divisée:L’appel à contester le décompte du collège électoral a divisé les républicains du Sénat

‘Pas question que j’ai perdu’:Trump pousse le secrétaire d’État géorgien à « trouver » des votes lors d’un appel téléphonique, rapporte le Washington Post