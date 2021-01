Joe Biden nommera Merrick Garland au poste de procureur général

WASHINGTON – Le président élu Joe Biden nommera le juge de la cour d’appel fédérale Merrick Garland au poste de procureur général, le chef des forces de l’ordre du pays, ont déclaré mercredi deux personnes familiarisées avec le processus de sélection à l’Associated Press.

Garland, qui a passé les deux dernières décennies à la cour d’appel fédérale de Washington, DC, n’est pas étranger au ministère de la Justice. Le juriste de 68 ans est devenu procureur fédéral en 1989 et a dirigé certaines des affaires pénales les plus importantes du ministère, y compris la poursuite du bombardier d’Oklahoma City Timothy McVeigh en 1997.

Le nom de Garland a récemment fait la une des journaux le mois dernier alors que la juge associée Amy Coney Barrett, troisième candidat à la Cour suprême du président Donald Trump, a été confirmée quelques semaines à peine avant l’élection présidentielle. En 2016, Garland s’est retrouvé au centre d’un bras de fer politique après que l’ancien président Barack Obama l’ait nommé à la Cour suprême pour remplacer feu le juge associé Antonin Scalia, l’un des juristes conservateurs de la haute cour. Garland, alors juge en chef de la cour d’appel fédérale, était considéré comme un candidat acceptable à la Cour suprême pour les conservateurs.

Mais le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a bloqué la nomination, insistant sur le fait que le siège de Scalia ne devrait pas être pourvu parce que l’élection présidentielle n’était que dans quelques mois. McConnell a semblé abandonner cet argument alors que lui et les républicains réclamaient la confirmation de Barrett.

Au moment de la nomination de Garland, le vice-président de l’époque Biden avait critiqué ses anciens collègues du Sénat. « En refusant une audition équitable au juge en chef Garland, les républicains du Sénat ne remplissent pas leur obligation constitutionnelle », a écrit Biden.

Le juge adjoint Neil Gorsuch, le premier candidat de Trump à la Cour suprême, a finalement occupé le siège de Scalia.

Garland a été nommé à la Cour d’appel des États-Unis pour le DC Circuit – le deuxième tribunal le plus puissant du pays – en 1997 et a été confirmé par un vote bipartisan. Garland a continué à se forger une réputation de créateur de consensus et de juriste modéré qui a gagné les éloges des deux côtés de l’allée.