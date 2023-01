Joe Biden nomme l’ancien assistant de Covid-19 comme nouveau chef de cabinet de la Maison Blanche

Le président américain Joe Biden a nommé Jeff Zients nouveau chef de cabinet de la Maison Blanche.

Zients a supervisé la réponse à la pandémie de Covid-19 lorsque Biden a pris ses fonctions.

Biden n’a pas encore annoncé s’il se présentera aux élections de 2024.

Le président Joe Biden a nommé vendredi son ancien assistant principal de Covid-19 Jeff Zients au poste de chef de cabinet de la Maison Blanche, l’un des postes les plus cruciaux d’une administration, se préparant pour une éventuelle campagne de réélection.

Zients remplace Ron Klain, qui a vu Biden pendant les deux premières années de son mandat.

Le départ de Klain, qui a travaillé avec Biden tout au long de sa carrière de plusieurs décennies à Washington – de sénateur à vice-président, puis vainqueur de Donald Trump en 2020 – privera le président de 80 ans de l’un de ses collaborateurs les plus proches et les plus fiables. .

Les chefs d’état-major font tout, depuis la gestion de l’accès au président, l’établissement de son ordre du jour, la communication avec les courtiers du pouvoir politique et le rôle de gestionnaire de crise constant et de caisse de résonance pour les idées.

“Au cours des 36 dernières années, Ron et moi avons vécu de vraies batailles ensemble. Et quand vous êtes dans les tranchées avec quelqu’un depuis aussi longtemps que je suis avec Ron, vous apprenez vraiment à connaître la personne. Vous voyez ce qu’elle sont faits”, a déclaré Biden dans un communiqué.

Klain est crédité d’avoir orchestré les négociations complexes en coulisses entre la Maison Blanche et les législateurs du Congrès qui ont vu Biden faire adopter une série de projets de loi historiques, souvent contre les attentes.

Zients, qui a supervisé la vaste réponse à la pandémie de Covid-19 lorsque Biden a pris ses fonctions, est considéré comme un technocrate qualifié, qui n’a pas les relations politiques profondes de Klain, mais visera à s’assurer que les victoires législatives précédentes sont suivies d’effet.

“Une grande tâche à accomplir consiste maintenant à mettre en œuvre les lois que nous avons adoptées de manière efficace et équitable”, a déclaré Biden.

Biden n’a pas encore déclaré qu’il se présente à nouveau, mais on s’attend à ce qu’il le fasse, ce qui pourrait le confronter à nouveau à Trump en 2024.