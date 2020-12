Deb Haaland pourrait devenir la première Amérindienne à diriger un département gouvernemental américain après avoir été nommée jeudi à la secrétaire de l’Intérieur par le président élu Joe Biden.

Haaland, 60 ans, est membre du Pueblo de Laguna et, comme elle aime à le dire, résidente de la 35e génération du Nouveau-Mexique. Le rôle de secrétaire de l’intérieur la mettrait à la tête d’une agence qui a une influence considérable non seulement sur les quelque 600 tribus reconnues au niveau fédéral, mais aussi sur une grande partie des vastes terres publiques, voies navigables, faune, parcs nationaux et richesses minérales du pays.

« Une voix comme la mienne n’a jamais été secrétaire du Cabinet ou à la tête du ministère de l’Intérieur », a-t-elle déclaré dans un tweet suite à l’annonce.

«Grandir dans la maison Pueblo de ma mère m’a rendu féroce. Je serai féroce pour nous tous, notre planète et toutes nos terres protégées», a-t-elle ajouté.

Des chefs tribaux et des militants de tout le pays, ainsi que de nombreuses personnalités démocrates, ont applaudi la sélection de Haaland après avoir exhorté Biden pendant des semaines à la choisir pour diriger le ministère de l’Intérieur.

Sa sélection bat un record de 245 ans de fonctionnaires non autochtones, pour la plupart des hommes, agissant en tant que haut fonctionnaire fédéral des affaires amérindiennes. Le gouvernement fédéral a souvent travaillé pour déposséder les Amérindiens de leur terre et, jusqu’à récemment, pour les assimiler à la culture blanche.

« Vous devez comprendre – vous prenez la boucle intérieure complète », a déclaré le représentant de l’Arizona Raul Grijalva, président du Comité des ressources naturelles de la Chambre et un champion de Haaland pour le poste. « Pendant des années, son héritage a été la privation du droit de vote de les autochtones de ce pays, de déplacement, de génocide culturel. «

Avec la nomination de Haaland, «c’est en soi un message énorme», a déclaré Grijalva.

Le président de la Nation Navajo, Jonathan Nez, l’a qualifié de « journée vraiment historique et sans précédent pour tous les peuples autochtones ».

«On a l’impression que quelque chose est en train de changer», a déclaré Ashley Nicole McCray, membre de la tribu Absentee Kiowa de l’Oklahoma et d’une coalition environnementale autochtone. «Enfin, nous sommes arrivés à ce point où le sentiment autochtone n’est plus réduit au silence.

Biden dit dans un communiqué que sur le climat, il avait nommé une «équipe brillante, testée et pionnière» qui «sera prête dès le premier jour à affronter la menace existentielle du changement climatique avec une réponse nationale unifiée enracinée dans la science et l’équité».

« Ils partagent ma conviction que nous n’avons pas de temps à perdre pour affronter la crise climatique, protéger notre air et notre eau potable, et rendre justice aux communautés qui ont depuis longtemps endossé le fardeau des dommages environnementaux », a-t-il également déclaré.

Il prévoit de présenter Haaland – et d’autres choix pour son cabinet – lors d’un événement samedi à Wilmington, Delaware.

Haaland a précédemment travaillé en tant que chef du Parti démocrate du Nouveau-Mexique, en tant qu’administrateur tribal et en tant qu’administrateur pour une organisation fournissant des services aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

Née d’un père vétéran de la Marine et d’une mère vétéran de la Marine, Haaland se décrit comme une mère célibataire qui devait parfois compter sur des coupons alimentaires. Elle dit qu’elle continue de rembourser ses prêts étudiants après l’université et la faculté de droit pour elle-même et l’université pour sa fille.

Auparavant, le plus haut fonctionnaire de l’administration connu pour son héritage amérindien était Charles Curtis, qui a occupé le poste de vice-président d’Herbert Hoover et dont la mère appartenait à un quart de la tribu Kaw.