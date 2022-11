Joe Biden n’est plus capable de faire couler un bain et encore moins un pays – Coleen Rooney ferait un meilleur travail

CHAQUE jour, nous voyons encore plus de bateaux amenant encore plus de personnes au Royaume-Uni et on nous dit toujours que ces nouveaux arrivants contribueront à la société et laveront leurs voitures le dimanche matin.

Eh bien, voici quelque chose à régler. Au cours des dix dernières années, comme vous vous en doutez, la population du Royaume-Uni a augmenté de 3,5 millions. Mais le nombre de personnes payant des impôts est resté presque exactement le même, à environ 31 millions. Bizarre, hein ?