Les médias suivent un schéma simple lorsqu’ils couvrent chaque nouvelle crise qui surgit pendant la présidence catastrophique de Joe Biden : une calamité survient soit au niveau national, soit à l’étranger, et plutôt que d’en examiner la cause, les médias présentent instantanément Biden comme un héros au combat.

Hyperinflation ? “Un passif flagrant qui se profile” (Le New York Times).

Guerre en Ukraine ? « Joe Biden rassemble les alliés des États-Unis contre la Russie » (Semaine d’actualités).

Des prix du gaz obscènes ? «La frustration de Biden face à la flambée des prix» (Washington Post).

Guerre en Israël ? « Pourquoi ce conflit Israël-Gaza est si compliqué pour Biden » (CNN).

Gens! Il est frustré, les amis. C’est compliqué pour Biden, les amis.

David French du New York Times a proposé cette semaine le même soin spa au président sous le titre « Joe Biden sait ce qu’il fait ». Dans cet article, French a imploré ses lecteurs de « considérer » tout ce à quoi Biden « est confronté » : une guerre en Ukraine, une autre au Moyen-Orient, ainsi que la menace toujours présente de la Chine. “Et gardez à l’esprit,” il a dit« Biden gère ces conflits tout en essayant de s’assurer que la nation émerge d’une pandémie avec une inflation en retrait et une économie intacte. »

Gens! Gardez cela à l’esprit, les amis. Biden essaie, les amis. Il gère beaucoup de problèmes compliqués, les amis. C’est aussi frustrant pour le président, mes amis.

Honnêtement, j’ai ressenti la même chose sous le président Trump, lorsqu’il était confronté par deux guerres chaudes, une inflation record et des prix de l’énergie impossibles. Il a fait de son mieux pour gérer les défis auxquels il a été confronté – les luttes qu’il a endurées.

Attends, ce n’est pas vrai. Il n’y a eu ni guerres ni inflation pendant le mandat de Trump. Les États-Unis étaient indépendants sur le plan énergétique et le gaz était bon marché précisément parce qu’ils avaient inondé le marché de pétrole à emporter. Mon erreur!

En fait, maintenant que j’y pense, je me souviens que malgré une période remarquable de calme mondial et même un accord de paix historique conclu entre Israël et le monde arabe, l’ère Trump a été marquée par une hystérie incessante de la part des médias à propos de nos alliés soi-disant ébranlés et ennemis enhardis. (c’est-à-dire que Trump a exigé que l’Europe occidentale respecte sa part du marché de l’OTAN et a fait savoir que les États-Unis ne peuvent pas résoudre tous les problèmes du monde, surtout lorsque de grandes parties du monde ne les perçoivent pas comme tels.)

Mais revenons à Biden. Il ne fait pas face ni ne gère une série d’événements qui lui sont arrivés. Lui et son parti les ont activement créés. Ou, au minimum, ils ont créé un environnement dont chacun aurait pu prédire qu’il y mènerait.

La Russie insiste depuis longtemps pour que l’OTAN cesse de s’étendre le long de sa frontière. Dès son arrivée au pouvoir, Biden a fait pression pour l’adhésion de l’Ukraine. Israël a exercé un contrôle relatif sur son pays pendant des années, jusqu’à ce que l’équipe de Biden offre à l’Iran, la plus grande menace pour l’État juif, des cadeaux d’une valeur de 6 milliards de dollars. Nous étions indépendants en matière d’énergie jusqu’à ce que Biden dise que nous ne pouvions pas l’être. L’économie fonctionnait d’elle-même jusqu’à ce que Biden et son parti pensent que ce serait une bonne idée d’injecter des centaines de milliards de dollars supplémentaires dans l’aide sociale de l’ère Covid (« garde d’enfants » et « aide à la subsistance »). Et ne commençons pas par le projet de véhicules électriques, dans lequel les constructeurs automobiles ont récupéré une autre ronde de plusieurs milliards de dollars de fonds publics, gracieuseté de Biden, pour un produit qui fonctionne à peine (et pour lequel les constructeurs sont désormais réduire leur production de).

Biden n’est pas un chevalier du royaume parti tuer un dragon. C’est un cancre qui fout tout en l’air. Il ne peut pas transformer l’économie et la stabilité internationale en ruines et obtenir ensuite le mérite de dire qu’il prend tout cela très au sérieux.

Il n’a pas de « difficulté » ou de « gestion », et ce n’est pas « compliqué ». Biden est la lutte. C’est lui qu’il faut gérer. Il est la complication.