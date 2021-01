Vous lisez Notre point de vue, l’un des deux points de vue du débat d’aujourd’hui. Pour la vue opposée, lisez « Les choix d’armoire sont une chance manquée de changement. »

Certains présidents embauchent des équipes de rivaux. Le président élu Joe Biden rassemble une équipe de pneus rechapés. Et dieu merci pour cela.

Biden a terminé ses nominations au Cabinet deux jours après l’attaque meurtrière contre le Capitole américain par une foule pro-Trump – une coda tragique et bien trop appropriée à l’ère Trump. « Boring est le nouveau passionnant», A déclaré le commentateur de CNN Van Jones quelques jours après que Biden ait remporté les élections. Alors que le président Donald Trump incite ses partisans à la violence et devient de plus en plus erratique dans ses derniers jours, sans parler de faire l’histoire en tant que premier président à être destitué à deux reprises, l’ennui reste un objectif insaisissable.

Mais Biden tient la promesse de jours plus terne à venir. Et par terne, nous entendons stable, professionnel et aligné sur les valeurs américaines.

Expérience et expertise

Il est difficile d’exagérer l’importance de l’expérience et de l’expertise, à la fois dans les domaines politiques et dans le fonctionnement du gouvernement, pour l’équipe qui affrontera les ravages du sol au plafond, mur à mur, infligés par Trump et son administration. Les nominés de Biden savent non seulement ce qu’ils font, mais certains l’ont déjà fait.

Le secrétaire à l’Agriculture désigné Tom Vilsack et le chirurgien général désigné Vivek Murthy ont occupé les mêmes postes dans l’administration Obama. Le secrétaire d’État de Biden, Antony Blinken, et le secrétaire de l’Intérieur, Alejandro Mayorkas, étaient secrétaires adjoints dans ces départements pendant les années Obama.

Le candidat au procureur général Merrick Garland, juge à la Cour d’appel des États-Unis pour le district de Columbia, retournera au ministère de la Justice, où il a supervisé plusieurs affaires très médiatisées pendant l’ère Clinton. Michael Regan, secrétaire du Département de la qualité de l’environnement de la Caroline du Nord, dirigerait l’Agence de protection de l’environnement, où il a auparavant servi sous les administrations Clinton et George W. Bush.

Certains des choix de Biden n’ont jamais fait partie d’une administration, mais ils ont du sens. Le candidat du secrétaire à l’éducation Miguel Cardona, ancien enseignant des écoles publiques, directeur et directeur adjoint des écoles, a été le commissaire à l’éducation du Connecticut pendant la crise du COVID-19. Le maire de Boston, Marty Walsh, candidat au poste de secrétaire au travail de Biden, a rejoint un syndicat à 21 ans et, en tant que maire, s’est battu pour des causes syndicales telles que le salaire minimum de 15 $ et le congé familial payé. La gouvernante du Rhode Island, Gina Raimondo, nommée au poste de secrétaire au Commerce, a conduit son État à sortir de l’une des pires crises de chômage du pays et avait auparavant fondé la première société de capital-risque de son État.

Cabinet dispersé de Trump

Rien de tout cela ne devrait être remarquable, et pourtant c’est le cas, car il s’écarte si radicalement des critères de sélection du Cabinet dispersés de Trump: bien faire sur Fox News? Vous ressemblez à un homme d’État? Engagement de fidélité? Envie d’affaiblir et de perturber leur agence? Vous n’avez jamais rencontré une politique d’Obama qu’ils voulaient conserver?

C’est ainsi que vous vous retrouvez avec un PDG pétrolier en tant que secrétaire d’État, un neurochirurgien en tant que secrétaire au Logement et au Développement urbain, un directeur par intérim du renseignement national sans expérience du renseignement national, un secrétaire à l’éducation avec peu de connaissances (et apparemment encore moins d’intérêt). dans) l’éducation du public, et un directeur des Centers for Disease Control and Prevention qui semblait oublier pendant des mois que son travail principal et le plus essentiel était de transmettre des informations et des conseils clairs et scientifiques sur le COVID-19 aux États, au secteur de la santé et au Publique.

Les démocrates voudront peut-être rappeler à leurs collègues républicains tout cela lorsqu’ils s’attaqueront à des candidats tels que le secrétaire aux transports désigné Pete Buttigieg. L’ancien maire de South Bend, Indiana, âgé de 38 ans, a servi dans l’armée, était consultant en gestion McKinsey et a couru une course honorable pour la nomination présidentielle démocrate de 2020. Ce contexte se compare bien à John McEntee de Team Trump, 30 ans, le directeur du personnel présidentiel chargé de la purge des fonctionnaires jugés déloyaux, licencié par l’administration en 2018 pour avoir joué en ligne mais ramené l’année dernière, et James Bacon, le senior du collège qu’il a embauché comme son directeur des opérations.

Comme la plupart de ses membres nommés au Cabinet, le personnel de la Maison Blanche que Biden a choisi est également carrément dans la catégorie des personnes qui ont été là-bas, à commencer par le nouveau chef de cabinet Ron Klain, qui était vice-directeur de cabinet présidentiel d’Al Gore et de Joe Biden. , et a ensuite été coordinateur de la réponse à Ebola du président Barack Obama.

« Une des raisons pour lesquelles vous avez besoin de vieilles mains est que les vieilles mains savent où les vieux corps pourraient être enterrés », a déclaré Biden le mois dernier. Lui-même, à 78 ans, avec des décennies de service au Sénat et en tant que vice-président d’Obama, est le vieil homme en chef. En lui donnant la nomination démocrate et en l’électionnant à la présidence, les électeurs ont clairement indiqué ce qu’ils voulaient.

Les progressistes sont consternés par certains des candidats de Biden, en particulier par les affaires qu’ils ont menées entre deux mandats au gouvernement. Mais alors que Trump continue d’ignorer une pandémie qui a tué des centaines de milliers d’Américains – et attise les mensonges et la violence qui ont conduit au terrorisme, aux coups de feu, au vandalisme et à la mort au Capitole – l’accent mis par Biden sur l’expérience n’est pas surprenant.

Il y aura un temps pour les nouveaux visages. Ce n’est pas le moment.

– Par la rédactrice en chef des commentaires Jill Lawrence au nom du comité de rédaction.