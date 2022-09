Joe Biden met en garde Poutine contre l’utilisation d’armes nucléaires alors que les forces russes sont repoussées en Ukraine

JOE Biden a mis en garde le tyran russe Vladimir Poutine contre l’utilisation d’armes nucléaires chimiques ou tactiques en Ukraine.

Le président américain lui a dit qu’une telle action “changerait le visage de la guerre comme jamais auparavant depuis la Seconde Guerre mondiale”.

Poutine a fait face à l’humiliation après les défaites de la Russie près de Kharkiv Crédit : Getty

Les forces russes ont subi de lourdes pertes après une contre-offensive ukrainienne Crédit : Getty

Le président Joe Biden a averti Poutine de ne pas utiliser d’armes nucléaires Crédit : AP

Ses commentaires interviennent alors que Poutine, qui a mis les forces nucléaires de son pays en alerte spéciale en février, cherche des moyens de renverser la vapeur en Ukraine, où ses forces sont repoussées.

Dans une interview avec l’émission de télévision américaine 60 minutes à la Maison Blanche, on a demandé à M. Biden ce qu’il dirait à Mad Vlad, ci-dessus, s’il envisageait d’utiliser des armes de destruction massive.

Il a répondu : « Non, non, non. Vous changerez le visage de la guerre comme jamais auparavant depuis la Seconde Guerre mondiale.

Lorsqu’on lui a demandé quelles seraient les conséquences pour la Russie s’il le faisait, le président a répondu : « Ce sera conséquent. Ils deviendront plus un paria dans le monde qu’ils ne l’ont jamais été.

“Et en fonction de l’étendue de ce qu’ils font, cela déterminera quelle réponse se produirait.”

L’Ukraine affirme avoir récupéré plus de 3 000 milles carrés de territoire dans la région nord-est de Kharkiv.

Mais avec Poutine face à l’humiliation militaire, les craintes grandissent qu’il se tourne vers les 6 000 ogives nucléaires russes.

En particulier, il pourrait se tourner vers des armes nucléaires tactiques – conçues pour être utilisées à des distances relativement courtes par opposition à des versions stratégiques à longue portée.

Des fosses communes et des champs de mines ont été laissés autour de la ville d’Izyum par les forces russes en fuite.

Mais le ministère de la Défense pense que les envahisseurs sont en train de mettre en place une nouvelle ligne défensive pour maintenir ouvertes les lignes d’approvisionnement vitales.

Il a indiqué qu’il se trouverait probablement entre la rivière Oskil et Svatove, à 90 miles au sud-est de Kharkiv, qui est la deuxième plus grande ville d’Ukraine.

Pour aider à reconstruire les forces russes, plus de 28 000 prisonniers auraient été libérés pour combattre.

Ce chiffre est bien plus élevé que les estimations précédentes et équivaut à 5 % de tous les détenus de sexe masculin en Russie.

Les recrues du retard reçoivent une formation d’environ deux semaines avant d’être envoyées sur la ligne de front.

Mais de riches prisonniers ont payé 33 millions de livres sterling de pots-de-vin pour être libérés sans s’enrôler.

Des cercueils provenant d’enterrements collectifs par les forces russes ont été retrouvés en Ukraine Crédit : AFP