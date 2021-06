Joe Biden MENACE Poutine avant une réunion au sommet tendue cette semaine et dit qu’il « rassemblera les démocraties du monde »

Le PRÉSIDENT Joe Biden s’est engagé à tenir la Russie responsable de la récente vague d’attaques de ransomware avant son premier voyage à l’étranger cette semaine.

Dans un article d’opinion pour le Washington Post, Biden s’est engagé à parler avec le président russe Vladimir Poutine et à réaffirmer la position de l’Amérique contre les attaques malveillantes étrangères.

Biden a lancé un avertissement à Poutine avant leur réunion cette semaine Crédit : AFP

Des groupes criminels russes ont récemment piraté plusieurs entreprises américaines, provoquant des pénuries de gaz et des blocages dans la production de viande Crédit : Getty

« Le président Poutine sait que je n’hésiterai pas à réagir à de futures activités nuisibles », a déclaré Biden.

Le président se rend mercredi en Europe pour le premier voyage à l’étranger de sa présidence.

« Ce voyage vise à réaliser l’engagement renouvelé de l’Amérique envers nos alliés et partenaires, et à démontrer la capacité des démocraties à relever les défis et à dissuader les menaces de cette nouvelle ère », a déclaré Biden.

Le voyage fait suite à plusieurs cyberattaques de la part de groupes criminels russes qui ont gravement affecté la sécurité alimentaire et les canalisations de pétrole et de gaz des États-Unis.

« Alors que les nouvelles technologies remodèlent notre monde de manière fondamentale, exposant des vulnérabilités telles que les attaques de ransomware et créant des menaces telles que la surveillance invasive basée sur l’IA, les démocraties du monde doivent ensemble s’assurer que nos valeurs régissent l’utilisation et le développement de ces innovations – pas les intérêts d’autocrates », a déclaré Biden.

Le président a souligné qu’il voulait avoir de bonnes relations avec la Russie Crédit : AP

Biden rencontrera le Premier ministre britannique Boris Johnson, puis il participera au sommet du G-7.

Il assistera également au sommet de l’OTAN et rencontrera les présidents de la Commission européenne et du Conseil européen.

« Nous sommes unis pour relever les défis de la Russie à la sécurité européenne, à commencer par son agression en Ukraine, et il n’y aura aucun doute sur la détermination des États-Unis à défendre nos valeurs démocratiques, que nous ne pouvons séparer de nos intérêts », a déclaré Biden. au.

Le président a déclaré qu’il ne voulait pas de problèmes avec la Russie, mais qu’il n’hésiterait pas à imposer des conséquences au pays.

Biden a déclaré qu’il n’hésiterait pas à imposer plus de conséquences à la Russie si nécessaire Crédit : Getty

« Dans mes appels téléphoniques avec le président Poutine, j’ai été clair et direct. Les États-Unis ne recherchent pas le conflit », a déclaré Biden. « Nous voulons une relation stable et prévisible où nous pouvons travailler avec la Russie sur des questions telles que la stabilité stratégique et le contrôle des armements. »

Biden a déclaré qu’il avait imposé des « conséquences significatives » pour l’ingérence de la Russie dans les élections américaines, et il n’hésitera pas à le faire à nouveau.

En avril, l’administration a approuvé des sanctions contre la Russie et expulsé des diplomates russes après que le pays aurait interféré avec l’élection présidentielle de 2020 et piraté plusieurs agences fédérales.