Joe Biden menace d’augmenter les taxes sur les compagnies pétrolières dans un contexte de prix élevés de l’essence

Le président américain Joe Biden fait une déclaration sur les prix de l’essence et les bénéfices des compagnies pétrolières dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche à Washington, le 31 octobre 2022.

Le président Joe Biden a menacé lundi d’augmenter les impôts sur les bénéfices des compagnies pétrolières si les géants de l’industrie ne travaillaient pas pour réduire les prix du gaz.

Biden a critiqué les compagnies pétrolières qui ont réalisé des bénéfices record alors que les consommateurs ont du mal à suivre les prix élevés de l’essence. Le prix d’un gallon d’essence était de 3,76 dollars lundi, selon AAA, en baisse par rapport à un record de plus de 5 dollars en juin, mais toujours plus élevé qu’il y a un an.

“Leurs bénéfices sont une aubaine de guerre”, a déclaré Biden, faisant référence à la guerre de la Russie en Ukraine, qui a provoqué des sanctions occidentales qui ont réduit l’approvisionnement en pétrole. “Il est temps pour ces entreprises d’arrêter leurs profiteurs de guerre.”

“S’ils ne le font pas, ils paieront une taxe plus élevée sur leurs bénéfices excédentaires”, a-t-il déclaré.

À huit jours du jour du scrutin, les messages de la Maison Blanche se sont concentrés sur la manière dont les démocrates travaillent pour améliorer l’économie et sur la manière dont les républicains l’aggraveraient. L’inflation et l’économie se classent constamment comme le principal problème pour les électeurs – et la hausse des prix de l’essence a pesé sur les budgets des consommateurs pendant une grande partie de cette année.

Avant les élections, il a souligné les efforts visant à réduire les coûts à la consommation dans une gamme d’autres industries. La semaine dernière, Biden a annoncé des initiatives pour lutter contre les “frais indésirables” des banques, des compagnies aériennes, des câblodistributeurs et d’autres industries, dans le but de “donner aux familles plus de marge de manœuvre”.

Toute nouvelle taxe sur les bénéfices pétroliers nécessiterait l’approbation du Congrès, ce qui pourrait s’avérer difficile car les démocrates contrôlent les deux chambres du Congrès avec de faibles marges. Des progressistes comme les sénateurs Bernie Sanders du Vermont et Elizabeth Warren du Massachusetts ont déjà lancé l’idée.

Les républicains, qui soutiennent généralement une baisse des impôts, espèrent également reconquérir une ou les deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat du 8 novembre.

Biden a souligné qu’il était “un capitaliste”, mais a ajouté que les entreprises réalisaient “des bénéfices si élevés qu’il est difficile à croire”.

Shell a réalisé 9,5 milliards de dollars de bénéfices au troisième trimestre, soit près du double de ce qu’elle a réalisé à la même période l’an dernier, a déclaré Biden. Les bénéfices d’Exxon au troisième trimestre se sont élevés à 18,7 milliards de dollars, soit près du triple de ce qu’Exxon a réalisé l’année dernière et le plus de ses 152 ans d’histoire.

Biden a supplié les compagnies pétrolières d’augmenter la production plutôt que d’enrichir les actionnaires ces dernières semaines alors que le prix du gaz reste élevé.

Plus tôt ce mois-ci, Biden a annoncé la libération de 15 millions de barils de pétrole brut de la réserve stratégique de pétrole. La Maison Blanche a libéré environ 165 millions de barils de brut de la réserve depuis le début de l’année, sur un total qui, selon elle, serait d’environ 180 millions.

Biden a promis dans son discours précédent d’acheter du pétrole pour remplir la réserve une fois que le prix atteindrait 70 dollars le baril. Il a déclaré que les entreprises devraient donc investir maintenant dans une production accrue avec la certitude que le gouvernement achètera le pétrole plus tard.

L’American Petroleum Institute, une association professionnelle de pétrole et de gaz naturel, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les propos de Biden.