Joe Biden marque 50 millions de doses de vaccin en 37 jours; La Corée du Sud et Hong Kong administrent les premières vaccinations; 508K morts aux États-Unis: dernières mises à jour du COVID-19

Alors qu’il soulignait les progrès de son administration dans la campagne de vaccination massive contre le coronavirus jeudi, le président Joe Biden a appelé les Américains à ne pas baisser la garde malgré la diminution du nombre d’infections et d’hospitalisations ces dernières semaines.

«Ce n’est pas le moment de se détendre», a déclaré Biden en mettant en garde contre l’impact possible des variantes du virus. «Nous devons continuer à nous laver les mains, rester socialement distants et pour l’amour de Dieu – pour l’amour de Dieu – porter un masque. »

Biden a fait ces commentaires dans le cadre d’une cérémonie pour marquer 50 millions de doses de vaccin administrées depuis son entrée en fonction le 20 janvier. point a été atteint lors de son 37e jour.

Le président a déclaré que la distribution de vaccins aux États avait augmenté de 70% depuis son investiture – de 8,6 millions de doses par semaine lorsque le président Donald Trump est parti à 14,5 millions maintenant – et que près de 60% des personnes de plus de 75 ans ont reçu au moins un vaccin. Il en va de même pour près de 50% des plus de 65 ans, a-t-il déclaré.

En outre, Biden a déclaré que 75% des résidents des établissements de longue durée – les populations vulnérables qui représentent 30% des 507000 décès dus au COVID-19 aux États-Unis – ont reçu au moins une dose de vaccin, un facteur majeur dans la réduction drastique de leur taux de mortalité au cours des deux derniers mois.

Le programme de vaccination bénéficiera d’un coup de pouce majeur si la Food and Drug Administration donne au nouveau vaccin à dose unique Johnson & Johnson une autorisation d’utilisation d’urgence, comme prévu dans les prochains jours.

Un comité consultatif de la FDA décidera vendredi s’il y a lieu de recommander l’autorisation, et Biden a cherché à rassurer le public qu’il n’y aurait pas d’ingérence extérieure.

«Nous allons le faire de la bonne façon», a-t-il déclaré. «La FDA décidera de l’autorisation d’utilisation d’urgence d’un vaccin sur la base de la science, et non en raison d’une pression politique de ma part ou de quelqu’un d’autre. »

Également dans l’actualité:

►Gov. Kate Brown a prolongé jeudi la déclaration d’état d’urgence de l’Oregon jusqu’au 2 mai, car les cas confirmés de COVID-19 continuent de chuter dans l’État, mais se comptent toujours par centaines chaque jour.

►La Food and Drug Administration permettra au vaccin COVID-19 de Pfizer d’être expédié et stocké dans des congélateurs couramment trouvés dans les pharmacies plutôt que dans les congélateurs ultra-froids initialement requis après que les données de la société ont montré que le vaccin reste stable jusqu’à deux semaines en standard températures du congélateur. La décision de jeudi facilitera la distribution et l’administration du vaccin.

►Trois jours après que les États-Unis sont devenus le premier pays à perdre 500000 vies à cause du coronavirus, le total mondial de décès par COVID-19 a atteint 2,5 millions jeudi. Les États-Unis représentent plus de 20% du bilan mondial des morts, et plus de 150 000 Américains ont déjà été tués par la maladie cette année.

►La star de la musique country Trisha Yearwood est « sous le plus grand soin » à la maison après avoir contracté le virus, a déclaré son mari, Garth Brooks, dans un communiqué. Le communiqué de presse indique que Yearwood fait face à des symptômes non spécifiés, mais « va bien jusqu’à présent ». Brooks a déclaré qu’il avait été testé négatif.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,4 millions de cas confirmés de coronavirus et 508 100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 112,9 millions de cas et 2,5 millions de décès. Plus de 91,6 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 68,2 millions ont été administrées, selon le CDC.

USA TODAY suit les actualités de COVID-19. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

La Corée du Sud et Hong Kong administrent les premières doses de vaccins COVID-19

La Corée du Sud a administré vendredi ses premiers vaccins disponibles contre le coronavirus à des personnes dans des établissements de soins de longue durée, lançant une campagne de vaccination de masse dont les autorités sanitaires espèrent qu’elle rétablira un certain niveau de normalité d’ici la fin de l’année.

Les autorités sanitaires prévoient d’achever l’injection de la première des deux doses à quelque 344 000 résidents et travailleurs des établissements de soins de longue durée et à 55 000 travailleurs médicaux de première ligne d’ici la fin mars.

Vendredi également, Hong Kong a commencé à administrer ses premiers vaccins COVID-19 au public, lançant son programme offrant des vaccinations gratuites aux 7,5 millions d’habitants.

Le Dr Anthony Fauci met en garde contre les vaccins contre la cueillette des cerises

Les Américains ne devraient pas essayer de choisir le vaccin qu’ils recevront, mais devraient prendre le premier disponible, a déclaré jeudi le Dr Anthony Fauci.

Fauci, un des principaux experts américains en maladies infectieuses, a averti les gens de ne pas tarder à obtenir le vaccin Johnson & Johnson s’il devenait bientôt disponible en attendant les injections légèrement plus efficaces de Pfizer ou Moderna. Fauci a également déclaré à NBC News qu’un troisième vaccin devenant disponible «n’est rien d’autre qu’une bonne nouvelle».

Le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson offre une forte protection contre le COVID-19 sévère. On s’attend à ce qu’il soit bientôt autorisé par la FDA.

Fauci a déclaré que c’était une course «entre le virus et la vaccination des personnes» – et plus les gens attendent longtemps, «plus le virus a de chances d’obtenir une variante ou une mutation».

Pfizer va commencer à tester des variantes de ciblage des booster shot

Pfizer-BioNTech commencera à tester un rappel pour lutter contre les variantes du COVID-19, ont annoncé jeudi les sociétés. L’annonce est intervenue un jour après qu’une nouvelle recherche publiée dans le New England Journal of Medicine a confirmé que deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech réduisaient de 94% les cas de COVID-19 symptomatiques dans tous les groupes d’âge.

Maintenant, la collaboration de deux entreprises a demandé à 144 volontaires qui ont participé à la première phase de ses essais cliniques de vaccins l’année dernière de se porter volontaires à nouveau pour recevoir le rappel, une troisième injection du même vaccin conçue pour voir si cela les aidera à lutter contre de nouveaux, plus de variantes infectieuses qui ont circulé ces derniers mois. On ne sait pas encore si un nouveau vaccin ou un rappel sera nécessaire pour traiter les variantes connues, mais les entreprises veulent être préparées si des études montrent qu’un nouveau vaccin est nécessaire.

« Bien que nous n’ayons vu aucune preuve que les variantes en circulation entraînent une perte de protection fournie par notre vaccin, nous prenons plusieurs mesures pour agir de manière décisive et être prêts au cas où une souche deviendrait résistante à la protection offerte par le vaccin », Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer, a déclaré dans un communiqué.

– Karen Weintraub

Certains maires du GOP se réjouissent du programme de relance de Biden

Alors que le programme de secours de 1,9 milliard de dollars du président Joe Biden se dirige vers un vote vendredi à la Chambre contrôlée par les démocrates, les mairies à court d’argent sont parmi les plus gros stimulants de la législation. Le projet de loi pourrait passer sans aucun soutien parmi les membres du GOP House, même si les maires républicains font partie de ceux qui recherchent une aide fédérale pour combler les pénuries de recettes fiscales. Trente-deux républicains font partie des 425 maires du pays qui ont exhorté le passage du paquet de secours COVID-19 de Biden dans une lettre adressée au Congrès par la Conférence des maires des États-Unis.

« Le besoin est réel et ce n’est pas seulement dans les communautés démocratiques », a déclaré Bryan Barnett, le maire républicain de Rochester Hills, au Michigan.

– Joey Garrison

Ils sont de retour: les écoles administreront à nouveau des tests standardisés

Lorsque le monde de l’éducation de la maternelle à la 12e année a sombré dans la confusion au printemps dernier, de nombreux enseignants et étudiants se sont tranquillement réjouis de la disparition des tests de rendement à enjeux élevés. Le ministère de l’Éducation a abandonné l’obligation pour les États d’administrer des examens annuels de rendement en lecture et en mathématiques, ce qui a généralement lieu au printemps. Les écoles se sont tournées vers la connexion numérique aux élèves.

Mais maintenant, ces tests reviennent. L’administration du président Joe Biden a décidé cette semaine contre une autre dérogation générale pour les examens de rendement mandatés par le gouvernement fédéral cette année, affirmant à la place que les États peuvent retarder ou raccourcir les tests ou les donner virtuellement – ou ignorer les tests d’apprenants à distance.

«Nous savons que les écoles et les districts ont abordé (la scolarisation dans la pandémie) avec différents niveaux de compétence et de technologie», a déclaré Ethan Hutt, professeur d’éducation à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. «Si nous voulons orienter les politiques et les ressources vers les écoles qui sont particulièrement touchées, nous avons besoin d’informations plus précises sur ce qui se passe».

– Erin Richards et Alia Wong

Vous voulez le vaccin COVID? Pour de nombreuses personnes de couleur, c’est un problème de confiance

Moins de 14% de la population américaine a reçu le vaccin, et les données préliminaires suggèrent que les personnes de couleur sont vaccinées à des taux inférieurs à ceux des Américains blancs.

Chelsea White, directrice exécutive du Dallas Bethlehem Center, a déclaré que, historiquement, la communauté ne faisait pas confiance au gouvernement ou à des groupes extérieurs, en particulier en ce qui concerne les soins de santé.

« COVID est déjà assez mauvais pour tout le monde, mais quand vous avez ce genre de crise dans ce quartier, c’est juste catastrophique et cela affectera ce quartier pendant des années », a déclaré White. « Ils feront des promesses excessives, sous-livreront et partiront. » En savoir plus ici.

Contribuer: The Associated Press