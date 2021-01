Les Bidens se sont rendus hier soir à Washington, DC, depuis leur État d’origine du Delaware, pour présider une veillée au Lincoln Memorial hier soir pour les quelque 400000 personnes décédées du COVID-19. Aujourd’hui, le président et le vice-président entrants ont assisté à la messe à la cathédrale Saint-Matthieu avant de se rendre au Capitole.

Suivant Lady Gagal’interprétation de l’hymne national et Jennifer Lopez encourageant tout un chacun à «faire du bruit» au milieu de son mélange de «This Land Is Your Land» et «America the Beautiful», Biden a prêté serment par le juge en chef de la Cour suprême John Roberts. Justice Sonia Sotomayor a fait les honneurs pour Harris, qui est devenue la première femme et personne de couleur à devenir vice-présidente des États-Unis.

Promettant d’être un président pour tous les Américains –« tout», a-t-il souligné à deux reprises – Biden a déclaré que restaurer l’âme et assurer l’avenir de l’Amérique« exige bien plus que des mots. [It] exige la plus insaisissable de toutes les choses dans une démocratie: l’unité. «

Invoquer Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, qui quand il a signé la proclamation d’émancipation a déclaré que toute son âme y était, Biden a insisté: «Toute mon âme est dedans aujourd’hui en ce jour de janvier, toute mon âme est là-dedans. Amener l’Amérique ensemble, unissant notre peuple, unissant notre nation. Et je demande à chaque Américain de se joindre à moi dans cette cause. «