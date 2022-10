Joe Biden lance une bombe F sur un micro chaud lors de la tournée de l’épave de l’ouragan Ian – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Evan Vucci/AP/Shutterstock

Joe Biden79 ans, a largué une bombe F en saluant le maire Ray Murphy de Fort Myers, FL le 5 octobre et il a été pris sur un micro chaud. Le président visitait l’épave dévastatrice laissée par l’ouragan Ian lorsqu’il a eu quelques mots avec le maire, et ils ont inclus ce qui semblait être une plaisanterie qui les a fait rire tous les deux. “Personne ne baise avec un Biden”, a déclaré Biden en serrant la main de Murphy, ce qui peut être vu dans une vidéo posté sur les réseaux sociaux.

Le moment qui a fait la une des journaux est survenu après que Murphy a remercié Biden d’être “venu” et a dit: “Gardez la foi.” La plupart de leur conversation était inaudible, mais Murphy était en tête en disant: “Vous avez raison” avant que Biden n’ajoute: “Et vous ne pouvez pas vous disputer avec vos frères à l’extérieur de la maison.”

Biden a visité la zone touchée par l’ouragan aux côtés du gouverneur de Floride Ron DeSantis et a prononcé un discours d’empathie et d’encouragement à tous ceux qui ont été touchés. Première dame Jill Biden et la première dame de Floride Casey DeSantis ont rejoint leurs maris pour faire preuve d’unité dans les moments difficiles. L’ouragan Ian était une tempête de catégorie 4 et il a fait plus de 100 morts et des centaines de milliers de déplacés.

Le dernier moment de micro chaud de Biden en Floride survient quelques mois après avoir été pris dans un autre moment de micro chaud après avoir reçu une question sur l’inflation du journaliste de Fox News Pierre Doocy. “Stupide fils de pute”, l’a-t-on entendu l’appeler en réponse à la question. Malgré la grande quantité de presse reçue par le moment négatif, Doocy a révélé plus tard que Biden l’avait appelé après l’incident et a admis que c’était “un bel appel”.

“Il a dit:” Ce n’est rien de personnel, mon pote “”, a expliqué Peter sur Hannity. «Et nous avons fait des allers-retours et nous parlions juste d’aller de l’avant et je me suis assuré de lui dire que je vais toujours essayer de demander quelque chose de différent de ce que tout le monde demande. Et il a dit, ‘Tu dois le faire.’ Et c’est une citation du président. Alors je vais continuer à le faire. Il a purgé l’air et je l’apprécie.