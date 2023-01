Joe Biden: la Maison Blanche dit que six autres documents classifiés ont été trouvés lors de la perquisition du domicile du président américain | Nouvelles américaines

Six autres documents contenant des marques de classification ont été trouvés au domicile du président américain Joe Biden dans le Delaware, a déclaré son avocat.

Bob Bauer a déclaré que le ministère de la Justice avait mené la perquisition à Monsieur Biden‘s à Wilmington vendredi, qui, selon lui, a duré environ 13 heures.

Dans un communiqué, M. Bauer a déclaré que le ministère de la Justice “avait pris possession de documents qu’il jugeait dans le cadre de son enquête, dont six éléments consistant en des documents avec des marques de classification et des matériaux environnants, dont certains provenaient du service du président au Sénat et d’autres dont provenaient de son mandat de vice-président ».

Les procureurs ont également “pris pour un examen plus approfondi des notes manuscrites personnelles des années de vice-présidence”, a-t-il ajouté.

Ni M. Biden ni la première dame Jill Biden n’étaient présents pendant toute la durée de la perquisition à leur domicile.

Plus tôt ce mois-ci, l’équipe juridique de M. Biden a reconnu avoir trouvé chez lui des documents classifiés relatifs à son mandat de vice-président de l’administration Obama, dont certains dans son garage.

Des aides ont précédemment trouvé un autre lot de documents classifiés à son domicile et dans un groupe de réflexion de Washington auquel il était associé.

Quelques jours plus tard, les avocats de M. Biden ont déclaré cinq pages supplémentaires avec des inscriptions classifiées ont été trouvées au domicile du président dans le Delaware, après avoir déclaré qu’une seule page avait été trouvée.

L’avocat de la Maison Blanche, Richard Sauber, a déclaré dans un communiqué qu’un total de six pages de documents classifiés avaient été découverts lors d’une perquisition dans la bibliothèque privée du président.

La mauvaise gestion apparente de documents classifiés et de dossiers officiels de l’administration Obama fait l’objet d’une enquête par un ancien avocat américain, Robert Hur, qui a été nommé conseiller spécial ce mois-ci par le procureur général Merrick Garland.

M. Sauber a réitéré que la Maison Blanche coopérerait avec l’enquête de M. Hur.

Les découvertes se sont répandues au cours des dernières semaines, suscitant l’inquiétude des alliés du président quant au fait que son bureau ne maîtrise pas le scandale croissant.

Les républicains ont cherché à comparer l’enquête sur le traitement par M. Biden de documents classifiés à l’enquête en cours sur la façon dont l’ancien président Donald Trump a traité les documents classifiés après sa présidence.

La Maison Blanche, cependant, avait précédemment déclaré que les deux cas étaient différents parce que l’équipe de M. Biden avait coopéré avec les autorités dans leur enquête et remis des documents, tandis que M. Trump avait résisté à le faire jusqu’à ce qu’une perquisition du FBI à son domicile en Floride.

Le DOJ impose historiquement une barre juridique élevée avant de porter des accusations criminelles dans les affaires impliquant la mauvaise gestion d’informations classifiées, avec l’exigence que quelqu’un ait l’intention d’enfreindre la loi au lieu d’être simplement négligent ou négligent en le faisant.