Le président élu américain Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris ont été nommés «Personnalité de l’année» 2020 par le magazine Time pour leur victoire électorale sur Donald Trump.

« Pour changer l’histoire américaine, pour montrer que les forces d’empathie sont plus grandes que les furies de la division, pour partager une vision de guérison dans un monde en deuil », a déclaré Time, expliquant son choix.

Le couple démocrate a été choisi avant trois autres finalistes: les travailleurs de la santé de première ligne et Anthony Fauci, le mouvement pour la justice raciale et le président Trump. La couverture du magazine Time contient des portraits de Biden, 78 ans, et Harris, 56 ans, avec le sous-titre «L’histoire de l’Amérique changeante».

2020 a été l’année de la coronavirus pandémie – avec des millions de travailleurs de première ligne qui travaillent sans relâche 24 heures sur 24 pour vaincre le virus et sauver des vies. Par conséquent, cela n’aurait pas été une surprise si les agents de santé avaient été nommés «personne de l’année».

Comme l’a souligné un utilisateur de Twitter, Ugur Sahin et Ozlem Tureci qui ont contribué au développement de Pfizer / BioNTech Covid-19 vaccin aurait été de meilleurs candidats pour l’honneur. Au lieu de cela, Joe Biden et Kamala Harris ont été choisis – pour avoir vaincu Trump, une décision qui ne convenait pas très bien à Twitterati.

L’honneur très convoité du magazine TIME est généralement décerné à ceux qui ont le plus influencé l’actualité, pour le meilleur ou pour le pire, au cours de l’année civile. Pour de nombreux internautes, ce titre aurait dû être attribué aux travailleurs de la santé qui non seulement se sont battus en première ligne, mais qui ont également fait le plus l’actualité cette année.

Cela aurait vraiment dû être des travailleurs de première ligne … c’est un appel irrespectueux à tous les travailleurs de première ligne qui ont fait avancer notre pays et ont tant sacrifié cette année. https://t.co/VNVzTiqsb2 – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 11 décembre 2020

Temps «Personne» de l’année ou toute personne de cette année devrait sans aucun doute être sans hésitation un AGENT DE SANTÉ. https://t.co/FBynfIitNQ – Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 11 décembre 2020

La vraie personne de l’année devrait être les travailleurs de la santé anonymes du monde entier, en première ligne de la bataille contre Covid. https://t.co/KMrzqFLBjB – Indrani Bagchi (@ horror06) 12 décembre 2020

** Pandémie historique dans laquelle des millions de médecins et de personnels de santé mettent leur vie et leur famille en danger pour lutter contre un virus, donnant au monde un modèle courageux sur la façon de lutter contre un virus. ** Time Magazine: « Meh, ces gars ont battu Trump . » https://t.co/7SjtpjqMdW – Shiv Aroor (@ShivAroor) 12 décembre 2020

Il y a littéralement des morts qui auraient été de meilleurs choix que deux personnes qui n’ont pas encore fait quoi que ce soit de significatif au-delà de récolter les bénéfices des millions de personnes qui se sont mobilisées pour les faire élire, certaines d’entre elles étant motivées par le meurtre de certains de ces morts https://t.co/TiL4Gm4qge – Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) 12 décembre 2020

C’est vraiment un ton sourd. Une année d’efforts héroïques de la part des travailleurs de première ligne, des scientifiques et de tant d’autres, qui ont fait des ravages physiques et émotionnels, et ils sont passés pour cela. https://t.co/UCnzETAXg8 – Karl Sharro (@KarlreMarks) 11 décembre 2020

Biden a battu Trump par 306 votes de collège électoral contre 232 de Trump pour mettre fin à la présidence du magnat de l’immobilier devenu politicien après un mandat. Biden a reçu environ sept millions de voix de plus que son adversaire républicain, qui n’a pas encore concédé, affirmant une fraude généralisée dont il n’y a aucune preuve.

Le temps a fait l’éloge du ticket démocrate pour avoir évincé un président sortant pour la dixième fois de l’histoire des États-Unis. « Biden et Harris ont dû raviver la force décroissante du parti avec des électeurs blancs sans diplôme universitaire; dynamiser sa base émergente de jeunes électeurs diversifiés et urbains; et motiver les hordes de banlieusards en colère, en particulier les diplômés universitaires et les femmes, qui avaient fui l’ère Trump. GOP », écrit-il.