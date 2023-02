Joe Biden invite le Premier ministre Modi à une visite d’État aux États-Unis cet été: rapport

Le président américain Joe Biden aurait invité le Premier ministre Narendra Modi pour une visite d’État cet été, a rapporté l’agence de presse PTI.

L’invitation a été acceptée en principe et les responsables des deux parties travaillent maintenant sur des dates mutuellement convenables, selon plusieurs sources, qui ont noté qu’elle en est actuellement aux premiers stades de la planification logistique.

Étant donné que l’Inde accueille cette année une série d’événements liés au G-20 menant à un sommet en septembre, auquel participerait, entre autres, M. Biden, on apprend de manière fiable que les responsables des deux parties recherchent des dates appropriées en juin. et juillet lorsque non seulement la Chambre des représentants et le Sénat américains sont en session, mais que le Premier ministre Modi dispose de quelques jours lorsqu’il n’a pas d’engagement national prédéterminé ou d’engagements internationaux.

Au moins deux jours sont nécessaires pour la visite d’État, qui comprend entre autres une allocution à la session conjointe du Congrès américain et un dîner d’État à la Maison Blanche.

En plus du G-20, le Premier ministre Modi a pris des engagements nationaux et internationaux jusqu’à l’automne, avant de se lancer dans la campagne électorale pour une série d’élections cruciales à l’Assemblée d’État plus tard cette année.

Des sources, qui ont requis l’anonymat car elles ne sont pas autorisées à parler de cette question sensible pour le moment, n’ont cependant pas révélé quand cette invitation a été livrée et qui a remis cette invitation personnelle de Biden au bureau du Premier ministre.

M. Biden a accueilli le président français Emmanuel Macron pour son premier dîner d’État en décembre dernier.

Pendant ce temps, un haut responsable de l’administration a déclaré aux journalistes que Biden pensait que le partenariat entre l’Inde et les États-Unis, qui sont les principales économies du savoir au monde, est essentiel pour relever les grands défis mondiaux.

“Le président Biden considère qu’en tant que deux des principales économies du savoir au monde, ce partenariat est essentiel. Il estime qu’aucun effort réussi et durable pour relever l’un des principaux défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui, qu’il s’agisse de nourriture, d’énergie ou la sécurité sanitaire, la crise climatique ou le maintien d’un Indo-Pacifique libre et ouvert, aller travailler sans un partenariat américano-indien en son cœur », a déclaré un haut responsable de l’administration à un groupe de journalistes indiens ici.

Le Premier ministre Modi avait à Tokyo l’année dernière décrit les relations américano-indiennes comme un partenariat de confiance et une force pour la paix et la stabilité mondiales.

“Les États-Unis considèrent vraiment qu’il est dans notre intérêt stratégique de soutenir l’ascension de l’Inde en tant que puissance mondiale. Nous le voyons à la fois dans le Quad et en tant que présidence indienne du G-20. Cela décrit une vision plus large de cette cohérence américano-indo-pacifique. stratégie qui exige que les États-Unis et l’Inde se rapprochent et surmontent les obstacles de longue date à ce faire », a déclaré le haut responsable de l’administration, demandant l’anonymat aux journalistes.

Mardi, le conseiller indien à la sécurité nationale Ajit K Doval et son homologue américain Jake Sullivan ont lancé l’initiative indo-américaine sur les technologies critiques et émergentes ou iCET, que les responsables des deux parties ont décrite comme une “prochaine grande chose” dans les relations bilatérales du deux pays.

“Bien que la géopolitique soit une dimension de ce qui se passe ici, c’est en quelque sorte plus important, plus grand que cela. Le point de vue des États-Unis est que notre relation avec l’Inde est essentielle non seulement à cause de la façon dont le monde se présente aujourd’hui, mais plutôt que c’est le prochaine étape logique de notre relation”, a déclaré le responsable.

“Nous pensons que ce qui se passe ici est encore plus important qu’en 2006 (l’année de l’accord nucléaire civil entre l’Inde et les États-Unis)”, a-t-il déclaré.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)