Joe Biden invite Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche après une rupture

Le président Biden a invité lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à une réunion aux États-Unis avant la fin de l’année, marquant la première invitation de ce type de la Maison Blanche depuis que Netanyahu a prêté serment pour un sixième mandat en décembre et un dégel des relations entre le deux chefs.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes que Biden et Netanyahu avaient parlé au téléphone d' »un large éventail de problèmes mondiaux et régionaux », y compris les efforts pour contrer les menaces de l’Iran, les moyens d’améliorer la situation sécuritaire en Cisjordanie et aux États-Unis. Un engagement « à toute épreuve et inébranlable » pour la sécurité d’Israël. Biden a également condamné les récents actes de terreur contre des citoyens israéliens.

« [Biden] pense que c’était le moment approprié pour avoir une conversation avec le Premier ministre concernant notre relation, qui est une relation solide », a déclaré Kirby. « Et il pensait que c’était le bon moment pour parler de rencontrer le Premier ministre Netanyahu à l’automne. »

Lorsqu’on lui a demandé si la réunion aurait lieu à la Maison Blanche ou ailleurs, Kirby a seulement répondu que Biden et Netanyahu avaient « convenu qu’ils se rencontreraient, probablement avant la fin de cette année, et tous les détails du où et du quand sont encore en cours d’élaboration.

Au cours de l’appel, Biden a également évoqué les efforts de Netanyahu pour changer le système judiciaire israélien, une question qui avait exacerbé les tensions entre les deux dirigeants plus tôt cette année. Leur désaccord s’est répandu dans le public en mars – les deux dirigeants échangeant des déclarations publiques laconiques – et a été largement considéré comme une grande raison pour laquelle Biden n’avait pas invité Netanyahu à se rendre plus tôt à la Maison Blanche.

La querelle entre Biden et Netanyahu éclate au grand jour

« Le président Biden a réitéré, dans le contexte du débat actuel en Israël sur la réforme judiciaire, la nécessité d’un consensus le plus large possible et que les valeurs démocratiques partagées ont toujours été et doivent rester une caractéristique des relations américano-israéliennes », a déclaré Kirby.

Il a écarté les suggestions selon lesquelles l’appel téléphonique signifiait que les inquiétudes de Biden concernant les réformes judiciaires de Netanyahu s’étaient dissipées.

« Ces préoccupations sont toujours valables », a déclaré Kirby. Il a ajouté que le président a réitéré « nos préoccupations à propos de tout cela lors de son appel téléphonique avec le Premier ministre et ce que nous avons trouvé être un processus utile ici, c’est le dialogue et la diplomatie. Ce sont deux dirigeants qui se connaissent, se connaissent depuis longtemps, et comme des amis peuvent et doivent parler honnêtement, ouvertement, franchement, franchement.

L’appel et l’invitation sont arrivés juste avant que le président israélien Isaac Herzog ne se rende à Washington cette semaine pour marquer le 75e anniversaire de la fondation d’Israël. Herzog s’adressera à une réunion conjointe du Congrès mercredi.

Les démocrates repoussent la description du représentant Jayapal d’Israël comme « État raciste »

Ils sont également intervenus lorsque les législateurs démocrates et républicains ont repoussé lundi les commentaires de la représentante Pramila Jayapal (D-Wash.) Qualifiant Israël d' »État raciste ». Elle a ensuite publié une déclaration visant à clarifier qu’elle ne « croit pas que l’idée d’Israël en tant que nation soit raciste » et à s’excuser pour ses critiques.

« Je crois cependant que le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu s’est engagé dans des politiques discriminatoires et carrément racistes et qu’il y a des racistes extrêmes qui conduisent cette politique au sein de la direction du gouvernement actuel », a ajouté Jayapal.

« Nous avons vu qu’elle s’est excusée et nous sommes heureux qu’elle l’ait fait. Nous pensons que des excuses étaient la bonne chose à faire pour ces commentaires », a déclaré Kirby lundi, interrogé sur les remarques de Jayapal. « Notre engagement envers Israël est à toute épreuve, et nous allons le rendre clair et cohérent à chaque fois que nous en aurons l’occasion. »