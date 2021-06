Joe Biden INVERSE les décrets de Trump ciblant TikTok et WeChat appartenant à des Chinois – RT USA News

Le président américain Joe Biden a révoqué mercredi les décrets de son prédécesseur Donald Trump qui visaient les plateformes populaires TikTok et WeChat.

Biden a officiellement révoqué plusieurs décrets, dont deux décrets du 6 août 2020 intitulés « S’attaquer à la menace posée par TikTok » et « Résoudre la menace posée par WeChat », ainsi que l’arrêté du 5 janvier 2021 intitulé, « Lutter contre la menace posée par les applications et autres logiciels développés ou contrôlés par des entreprises chinoises ».

Biden a écrit que les départements exécutifs « prendre rapidement des mesures pour annuler toute ordonnance, règle, réglementation, directive ou politique, ou toute partie de celle-ci, mise en œuvre » les décrets, mais fournirait également au président un rapport sur l’accès des sociétés étrangères aux informations américaines.

Dans les 120 jours, Biden recevra des recommandations officielles « pour se protéger contre les dommages causés par la vente, le transfert ou l’accès sans restriction aux données sensibles de personnes des États-Unis » qui est sujet « à la juridiction ou à la direction d’un adversaire étranger », comme la Chine.

Dans les 60 jours, Biden recevra également des évaluations de la menace et de la vulnérabilité du directeur du renseignement national et du secrétaire à la sécurité intérieure, et dans les 180 jours, un rapport doit être établi « recommander des actions exécutives et législatives supplémentaires pour faire face au risque associé. »

Le secrétaire du commerce « évaluera en permanence les transactions impliquant des applications logicielles connectées pouvant présenter un risque excessif », Biden a conclu.

Trump a souvent concentré son énergie sur TikTok et d’autres plateformes appartenant à des Chinois alors qu’il était président et avait même menacé de les interdire en tant que risque pour la sécurité nationale à moins que les entreprises ne vendent leurs opérations américaines à des propriétaires américains.

Dans ses derniers jours à la Maison Blanche, Trump a également officiellement interdit les transactions avec plusieurs plates-formes technologiques chinoises, notamment Alipay, WeChat Pay, Tencent QQ Wallet, CamScanner, SHAREit, VMate et l’alternative WPS Office de Microsoft Word.





