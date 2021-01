Le président américain Joseph R Biden Jr a imploré les Américains de se réunir dans un discours d’investiture qui a mis en lumière les épreuves de la démocratie et les défis auxquels son gouvernement est confronté dans les mois à venir.

« Toute mon âme est là-dedans. Rassembler l’Amérique. Unir notre peuple. Unir notre nation. Et je demande à chaque Américain de se joindre à moi dans cette cause », a déclaré Biden dans un discours après avoir prêté serment en tant que 46e président des États-Unis. États.

Son investiture était nettement différente de celles qui l’ont précédé – avec une distanciation sociale et des masques en place en raison de la pandémie COVID-19 qui a tué plus de 400000 Américains.

Le thème de l’inauguration était « America United », mais les difficiles épreuves de la démocratie étaient également pleinement exposées, plusieurs orateurs faisant référence à la violente émeute qui s’est produite plus tôt dans le mois au même endroit.

« La volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a été prise en compte. Nous avons appris à nouveau que la démocratie est précieuse, la démocratie est fragile et à cette heure mes amis, la démocratie a prévalu », a déclaré Biden, soulignant son point de vue que l’Amérique avait été mise à l’épreuve et relevée le défi.

«Nous nous trouvons ici quelques jours à peine après qu’une foule émue a pensé qu’elle pouvait utiliser la violence pour faire taire la volonté du peuple, pour arrêter le travail de notre démocratie, pour nous chasser de notre terre sacrée. Cela ne s’est pas produit. Cela n’arrivera jamais. Non. aujourd’hui. Pas demain. Jamais », dit-il.

Le thème de l’avenir démocratique du pays a été mis en évidence tout au long de la cérémonie, avec une introduction par la sénatrice Amy Klobuchar qui a appelé les citoyens « à reprendre le flambeau de notre démocratie non pas comme arme d’incendie politique mais comme instrument de bien politique ».

Le prédécesseur de Biden, Donald Trump, avait refusé d’assister à l’inauguration qui marque le transfert du pouvoir au nouveau dirigeant, ce qui, selon les analystes, est la marque de la démocratie.

Trump n’a pas concédé l’élection et a été mis en accusation une deuxième fois avant la fin de cette administration pour avoir incité la foule qui a fait irruption dans le Capitole.

Bien qu’il ait affirmé pendant des semaines que l’élection avait été volée, Trump a quitté la Maison Blanche mercredi matin et a déclaré dans ses dernières remarques en tant que président qu’il souhaitait à la prochaine administration « un grand succès ».

L’inauguration de Biden avait fermé la capitale américaine Washington DC, avec des dizaines de milliers de soldats fédéraux gardant la ville au milieu des craintes de manifestations armées.

Des dirigeants des deux partis politiques ainsi que l’ancien vice-président Mike Pence ont assisté à la cérémonie au Capitole américain.

Pour certains, les mots passionnés du nouveau président américain contrastaient avec le discours d’investiture de Trump en 2017 lorsqu’il exposait ce que certains disaient être une vision sombre des États-Unis, déclarant que « le carnage américain s’arrête ici et s’arrête maintenant ».

Le message de Biden était à plusieurs reprises un message de rassemblement et de «guérison». Il a dit que l’unité pouvait ressembler à un « fantasme insensé » mais que les problèmes auxquels l’Amérique était confrontée n’étaient pas nouveaux.

« Notre histoire a été une lutte constante entre l’idéal américain selon lequel nous sommes tous créés égaux et la dure et laide réalité du racisme, du nativisme, de la peur et de la diabolisation. [that] nous ont longtemps déchirés », a déclaré Biden. « La bataille est perpétuelle et la victoire n’est jamais assurée. »

« Sans unité, il n’y a pas de paix, seulement de l’amertume et de la fureur. Pas de progrès, seulement un scandale épuisant. Aucune nation, seulement un état de chaos », a déclaré Biden. « Nous devons rencontrer ce moment comme les États-Unis d’Amérique. »

Biden a appelé les gens à s’écouter et à se respecter les uns les autres et il a condamné la manipulation des faits, la suprématie blanche et le racisme, déclarant: « Nous devons être différents de cela. Nous devons être meilleurs que cela. »

Il a dit qu’il se battrait aussi dur pour ceux qui ne le soutiendraient pas que pour ceux qui le faisaient. Il a appelé les gens à se rassembler pour affronter un hiver difficile au milieu de la pandémie.

<< Ensemble, nous écrirons une histoire américaine d'espoir, pas de peur, d'unité, pas de division, de lumière, pas d'obscurité. Une histoire de décence et de dignité, d'amour et de guérison, de grandeur et de bonté. Que cette histoire soit celle qui nous guide , l'histoire qui nous inspire, et l'histoire qui raconte les âges encore à venir que nous avons répondu à l'appel de l'histoire », a déclaré Biden.

« Nous avons rencontré le moment. La démocratie et l’espoir, la vérité et la justice ne sont pas morts sous notre surveillance, mais ont prospéré. Cette Amérique a assuré la liberté chez elle et s’est à nouveau imposée comme un phare pour le monde. »