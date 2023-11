Joe Biden fera pression sur Xi Jinping pour qu’il rouvre les communications militaires lors du sommet de San Francisco

Joe Biden fera pression sur Xi Jinping sur la nécessité de relancer les communications entre les armées des deux puissances lorsque les présidents américain et chinois tiendront un sommet avant le forum de coopération économique Asie-Pacifique la semaine prochaine.

La Maison Blanche a déclaré vendredi que Biden et Xi se rencontreraient mercredi dans la région de la baie de San Francisco avant de participer à l’Apec. Les deux parties tentent de redoubler d’efforts pour stabiliser leurs relations dans un contexte de tensions croissantes sur des questions telles que l’activité militaire chinoise près de Taiwan et les efforts américains pour empêcher la Chine de s’approprier la technologie américaine de pointe.

Ce sommet sera leur deuxième réunion en personne en tant que dirigeants et aura lieu un an après leur rencontre au G20 à Bali, en Indonésie. Xi n’est pas allé aux États-Unis depuis avril 2017, lorsqu’il a rencontré le président de l’époque, Donald Trump, en Floride. Le dirigeant chinois devrait également assister à un dîner avec les chefs d’État américains après sa rencontre avec Biden.

Des responsables américains ont déclaré que les dirigeants discuteraient d’une série de questions, notamment de la perspective de rouvrir les canaux de communication militaires que la Chine avait fermés l’année dernière après la visite à Taiwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi.

Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les avions de combat chinois volent trop près des avions espions américains et des avions de surveillance pilotés par leurs alliés américains, dont le Canada, au-dessus de la mer de Chine méridionale.

« Le président est déterminé à prendre les mesures nécessaires pour rétablir ce que nous considérons comme une communication centrale entre les États-Unis et la Chine sur le plan militaire », a déclaré un responsable américain.

Le responsable a déclaré que Biden ferait part de ses inquiétudes à Xi concernant l’activité militaire chinoise « dangereuse » et « provocatrice » autour de Taiwan, qui a grimpé en flèche depuis l’entrée en fonction du président américain il y a près de trois ans.

“Le président a toujours fait valoir ces arguments, et il le fera à nouveau la semaine prochaine à San Francisco”, a déclaré le responsable.

Les responsables ont souligné que le sommet, qui fait suite à des mois d’engagements de haut niveau, ne marquait pas un changement dans la politique américaine envers la Chine mais une reconnaissance du fait que les puissances avaient besoin de canaux de communication efficaces.

« Une concurrence intense nécessite et exige une diplomatie intense pour gérer les tensions et empêcher la concurrence de dégénérer en conflit », a déclaré le responsable américain. « La diplomatie est la manière dont nous dissipons les idées fausses, signalons, communiquons, évitons les surprises et expliquons nos étapes concurrentielles. »

Les relations entre les États-Unis et la Chine sont dans leur pire état depuis que les deux pays ont normalisé leurs relations diplomatiques en 1979. Washington est préoccupé par des problèmes tels que l’exportation chinoise d’ingrédients du fentanyl, un opioïde de synthèse qui est aujourd’hui le principal tueur de jeunes Américains.

Pékin critique quant à lui les efforts des États-Unis visant à restreindre leur modernisation militaire par le biais de contrôles à l’exportation destinés à ralentir leurs progrès dans le développement de puces avancées pour des applications telles que l’intelligence artificielle et l’informatique quantique.

Lorsque les deux dirigeants se sont rencontrés à Bali en novembre dernier, ils ont convenu de la nécessité de stabiliser les relations afin de réduire les risques que la concurrence croissante entre les rivaux ne dégénère en conflit militaire.

Mais les efforts visant à fixer un « plancher » à ces relations ont déraillé lorsqu’un ballon espion chinois présumé a survolé les États-Unis en février.