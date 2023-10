Joe Biden fait volte-face en construisant un mur frontalier

« Malheureusement, l’accueil et l’aide que l’Illinois a apportés à ces demandeurs d’asile n’ont pas été assortis du soutien du gouvernement fédéral », a écrit Pritzker dans une lettre adressée lundi au président. Les migrants passent devant de grandes bouées utilisées comme barrière frontalière flottante sur le fleuve Rio Grande, entre le Texas et le Mexique. Crédit: PA Après avoir insisté pendant des mois sur le fait que « la frontière est sécurisée », le secrétaire à la Sécurité intérieure de Biden, Alejandro Mayorkas, a publié du jour au lendemain un avis annonçant que le gouvernement renoncerait aux 26 lois, permettant essentiellement au gouvernement d’éviter des examens et des poursuites fastidieux. construit environ 30 km de mur le long du fleuve Rio Grande qui sépare le Mexique des États-Unis. Cette décision constitue la première utilisation par l’administration d’un pouvoir exécutif souvent utilisé par Trump pour financer des projets le long de la frontière sud. Cependant, lorsqu’on lui a demandé à la Maison Blanche s’il pensait qu’un mur frontalier fonctionnait, Biden a répondu « non » et a déclaré aux journalistes qu’il avait essayé de réorienter l’argent, mais qu’il n’y était pas parvenu car il avait été approprié en 2019 et avait dû être utilisé.

La question risque néanmoins de s’avérer controversée compte tenu de la position antérieure de Biden et des attaques répétées de son parti contre la politique de signature de Trump. Chargement Par exemple, deux mois avant les élections de 2020, Biden a déclaré dans une interview : « Il n’y aura pas un autre pied de mur construit dans mon administration. » Puis, après avoir remporté les élections, il a signé un décret en 2021 et a déclaré que la construction d’un mur à la frontière sud était « un gaspillage d’argent qui détourne l’attention des véritables menaces pour la sécurité de notre pays ». « Joe Biden s’excusera-t-il auprès de moi et de l’Amérique d’avoir mis si longtemps à bouger et d’avoir permis à notre pays d’être inondé de 15 millions d’immigrants illégaux, venant de lieux inconnus », a écrit Trump jeudi. dans un article de Truth Social.

«J’attendrai ses excuses!» Donald Trump a visité le mur en 2021 comme l’un de ses derniers actes en tant que président. Crédit: PA Ce renversement souligne le défi politique et politique que Biden – qui a eu environ six ans des millions de demandeurs d’asile détenus ou interceptés sous sa direction – des visages avant les élections de l’année prochaine. Selon le dernier sondage Gallup, le taux d’approbation global de Biden se situe à 42 pour cent, mais les Américains considèrent que sa performance en matière d’immigration est bien pire, à 31 pour cent. La frontière est l’un des plus grands défis aux États-Unis, en grande partie en raison des changements mondiaux en matière de migration provoqués par le déclin économique et politique dans de nombreux pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, comme le Venezuela, le Nicaragua et Cuba.