Joe Biden fait une révélation surprenante sur le cancer lors d’un discours sur le réchauffement climatique – Hollywood Life

Crédit d’image : Evan Vucci/AP/Shutterstock

Président Joe Biden, 79 ans, a déclaré avoir un cancer le 20 juillet lors d’un discours sur le réchauffement climatique. Le commentaire apparemment nonchalant est venu alors que le président parlait des émissions nocives des raffineries de pétrole près de sa maison d’enfance à Claymont, Del. “C’est pourquoi moi et tant d’autres personnes avec qui j’ai grandi ont un cancer et pourquoi pendant très longtemps le Delaware a eu le taux de cancer le plus élevé du pays”, a-t-il déclaré, comme le montre le clip ci-dessous.

BIDEN: “Moi et tant d’autres personnes avec qui j’ai grandi, avons un cancer.” Joe Biden vient-il d’annoncer qu’il a un cancer ? pic.twitter.com/FeZFsbAeMN — Appelant quotidien (@DailyCaller) 20 juillet 2022

Le commentaire a rapidement provoqué l’alarme, et Poste de Washington vérificateur de faits Glenn Kesler a immédiatement purgé l’air. «Consultez le rapport médical de Biden. Avant de devenir président, il s’était fait enlever des cancers de la peau autres que les mélanomes », a-t-il tweeté. L’attaché de presse adjoint de la Maison Blanche Andrew Bates a confirmé le tweet de Glenn avec son propre tweet.

C’est à cela que le président faisait référence. https://t.co/8F0NGTei6f – Andrew Bates (@AndrewJBates46) 20 juillet 2022

Le rapport médical de Joe, qui a été publié en novembre 2021 par son médecin, Dr Kevin O’Connor, a abordé la peur du cancer de la peau passée de Joe et l’a attribuée au temps qu’il a passé à l’extérieur quand il était enfant. “Il est bien établi que le président Biden a passé beaucoup de temps au soleil dans sa jeunesse”, a-t-il écrit. «Il a eu plusieurs cancers de la peau localisés non mélanomes enlevés avec la chirurgie de Mohs avant de commencer sa présidence. Ces lésions ont été complètement excisées, avec des marges nettes. Le Dr O’Connor a ensuite confirmé qu’il « n’y avait pas de zones suspectes de cancer de la peau » au moment du rapport.

Le rapport a également révélé que le président le plus âgé de l’histoire américaine avait un polype « bénin » à croissance lente retiré de son côlon en novembre 2021, similaire au polype qui a été retiré en 2008. Le rapport était positif et noté comme « rassurant ».

En février, Joe s’est engagé à « mettre fin au cancer tel que nous le connaissons » en redynamisant son programme Cancer Moonshot. « En raison des progrès récents dans la thérapeutique du cancer, le diagnostic et les soins axés sur le patient, ainsi que des avancées scientifiques et des leçons de santé publique de la pandémie de COVID-19, il est désormais possible de se fixer des objectifs ambitieux : réduire le taux de mortalité par cancer de au moins 50% au cours des 25 prochaines années, et améliorer l’expérience des personnes et de leurs familles qui vivent avec le cancer et qui y survivent – et, en faisant cela et plus encore, mettre fin au cancer tel que nous le connaissons aujourd’hui », a déclaré un communiqué sur le site Web de la Maison Blanche. .