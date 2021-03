Le président Joe Biden a été vu en train de saluer sa femme Jill et l’un de leurs petits-enfants mardi soir, alors qu’il rentrait chez lui à la Maison Blanche après une excursion d’une journée en Ohio – où il a été rencontré, lors de sa première visite dans un État rouge, par Trump. partisans.

Alors que l’obscurité tombait, la première dame pouvait être vue sur le balcon Truman de la Maison Blanche avec une silhouette plus petite et l’un de leurs deux chiens, Champ et Major.

La paire ondule, alors que les lames de Marine One ralentissent pour s’arrêter. Biden a été vu en train de lever les yeux et de saluer avec enthousiasme.

Biden lève les yeux vers le balcon Truman, où sa femme et son petit-enfant attendaient mardi soir

On voit Biden rentrer à la Maison Blanche mardi soir après sa visite dans l’Ohio

La Première Dame des États-Unis, Jill Biden, une chienne et un petit-enfant apparaissent sur le balcon de la Maison Blanche pour voir le président des États-Unis Joe Biden arriver à la Maison Blanche sur Marine One; FLOTUS et petit-enfant saluent depuis le balcon à Washington, DC, le 23 mars 2021 pic.twitter.com/hqldtWGsMm – Kyle Mazza (@KyleMazzaWUNF) 24 mars 2021

Le président s’était rendu dans l’Ohio mardi après-midi pour marquer le 11e anniversaire de l’Affordable Care Act et vendre son plan de secours COVID.

C’était sa première incursion dans un État rouge pour lancer son plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, qui comprend des dispositions pour aider à payer les subventions aux soins de santé.

Avec ces nouvelles dispositions, des États rouges comme l’Alabama et le Wyoming envisagent d’étendre leurs programmes aux résidents dont les revenus sont trop élevés pour se qualifier pour Medicaid mais trop faibles pour se permettre des régimes privés d’assurance maladie.

En arrivant à l’aéroport de Columbus, il a été accueilli par une vingtaine de manifestants brandissant des drapeaux Trump. Certains avaient des souvenirs de Trump 2020, et il y avait au moins un panneau indiquant « Biden n’est pas mon président ».

Une poignée de manifestants a accueilli Joe Biden mardi à son arrivée dans l’Ohio

Les manifestants portaient des drapeaux montrant leur soutien à l’ancien président, Donald Trump

La visite de Biden dans l’Ohio est intervenue alors que son administration encourage les Américains à s’inscrire pour un vaccin COVID tout en respectant la distanciation sociale et en portant des masques faciaux. Le président a également fait le déplacement à l’ombre d’une autre fusillade de masse aux États-Unis avec 10 personnes à Boulder, Colorado, mortes après qu’un homme armé ait ouvert le feu dans une épicerie.

Il est retourné à Columbus où, il y a près d’un an, lors de la primaire présidentielle démocrate, il a parlé de violence armée lors d’un arrêt de campagne. Dans ses remarques l’année dernière, il a déclaré qu’il poursuivrait des vérifications des antécédents sur tous les achats d’armes à feu, interdirait les magazines de grande capacité pour les armes à feu et mettrait fin à l’immunité civile pour les fabricants d’armes à feu dans les poursuites pour mort injustifiée.

Avant de quitter la Maison Blanche mardi, Biden a appelé à des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu et au rétablissement de l’interdiction des armes d’assaut.

Le président Joe Biden s’est rendu dans l’Ohio mardi après-midi pour marquer le 11e anniversaire de la loi sur les soins abordables et vendre son plan de secours COVID

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le voyage dans l’Ohio avait été conçu pour « encourager les Américains à souscrire à une assurance sur HealthCare.gov pendant la période d’inscription spéciale ouverte par son administration au milieu de la pandémie ».

Mardi marque le 11e anniversaire de la signature par le président Barack Obama de la loi sur les soins abordables.

Biden, en tant que vice-président, était aux côtés d’Obama lors de la cérémonie de signature où il a qualifié la loi de « gros f *** ing deal ».

À Columbus, Biden a visité le James Cancer Hospital et le Solove Research Institute.

Il a annoncé à l’hôpital qu’il prolongeait jusqu’au 15 août la date limite pour que les Américains souscrivent à la couverture.

Biden a déclaré que la loi doit non seulement être protégée mais améliorée et que « notre gouvernement peut remplir son objectif le plus essentiel de prendre soin et de protéger le peuple américain ».

Le président a signé le mois dernier un décret pour ouvrir le marché fédéral de l’assurance maladie pendant trois mois afin que les personnes qui ont perdu leur assurance pendant la pandémie de coronavirus puissent s’inscrire à Obamacare.

Plus de 200 000 Américains se sont inscrits au cours des deux premières semaines d’inscription ouverte, ce qui, selon les responsables, est un signe que l’accès à l’assurance maladie est plus important. La période d’inscription élargie, disponible via Healthcare.gov, se termine le 15 mai. Près de 15 millions d’Américains sans assurance maladie sont éligibles à Obamacare.

Et le plan de secours COVID de Biden contient des dispositions pour aider à assumer les coûts de santé.

La législation COVID-19 réduit les primes payées par un hypothétique homme de 64 ans faisant 58000 dollars de 1075 dollars par mois à environ 413 dollars, selon les estimations du Congressional Budget Office, selon l’Associated Press.

Une personne de 45 ans gagnant 19 300 $ ne paierait aucune prime, contre environ 67 $ en moyenne avant la loi. Les personnes qui ont été au chômage cette année peuvent bénéficier d’un plan standard pour une prime zéro et une réduction des quotes-parts et des franchises.

Biden vantera son plan de sauvetage américain, qui comprend des dispositions pour aider à payer les subventions d’assurance

Le décret signé par Biden le mois dernier a également inversé de nombreuses politiques de l’ère Trump qui affaiblissaient la loi sur les soins abordables.

Au printemps dernier, lorsque la pandémie s’est installée et que l’économie a implosé, des experts de la santé ont demandé à l’administration Trump de rouvrir les bourses fédérales afin que les gens puissent souscrire une assurance maladie. L’administration Trump a refusé la demande.

En outre, l’administration Biden a fait valoir que la Cour suprême devrait confirmer la loi sur les soins abordables. L’administration Trump s’est rangée du côté des procureurs généraux des États qui ont intenté une action en annulation de la loi. Les juges devraient rendre leur décision en juillet.

Le voyage dans l’Ohio fait partie d’un blitz d’État sur le champ de bataille de l’administration Biden pour vanter le plan de secours COVID, que la Maison Blanche a surnommé la tournée « Help is Here ».

Mardi, le nouveau secrétaire à la Santé Xavier Becerra était à Carson City, Nevada.

Le deuxième monsieur Douglas Emhoff était à Omaha, Nebraska.

Le vice-président Kamala Harris était en Floride lundi tandis qu’Emhoff était dans l’Iowa.

Le président s’est engagé à étendre l’assurance maladie pendant sa campagne présidentielle, même s’il n’est pas allé jusqu’à signer le Medicare-for-All, le plan de santé universel vanté par des progressistes comme Bernie Sanders.

Mais il a promis une « option publique » pour un régime d’assurance géré par le gouvernement qui permettrait également de remédier à la hausse du coût des primes de soins de santé et des médicaments sur ordonnance. Il a besoin du Congrès pour que cela se produise.