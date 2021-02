Joe Biden s’est affronté avec Xi Jinping, le président chinois, au sujet du traitement des musulmans ouïghours au Xinjiang, à Hong Kong et à Taiwan, lors de leur premier appel téléphonique depuis l’arrivée au pouvoir de M. Biden.

M. Biden a déclaré jeudi qu’il s’était entretenu avec son homologue chinois pendant deux heures mercredi soir. « Si nous ne bougeons pas, ils prendront notre déjeuner », a déclaré M. Biden aux journalistes.

L’appel de mercredi était également le premier entre M. Xi et un président américain depuis que le dirigeant chinois s’est entretenu avec l’ancien président Donald Trump en mars de l’année dernière. Depuis lors, les relations entre les deux pays sont devenues les pires qu’elles aient été depuis des décennies.

M. Biden a déclaré à M. Xi que la préservation d’une région indo-pacifique libre et ouverte était une priorité des États-Unis et a souligné ses préoccupations fondamentales concernant les pratiques économiques coercitives et injustes de Pékin, la répression à Hong Kong, les violations des droits de l’homme au Xinjiang et les actions de plus en plus affirmées au Xinjiang. la région, y compris vers Taiwan « , a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Le président Xi a repoussé, avertissant que Taiwan, Hong Kong et le Xinjiang – domicile des musulmans ouïghours persécutés en Chine – étaient « les affaires intérieures de la Chine et concernent la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine, et la partie américaine devrait respecter les intérêts fondamentaux de la Chine et agir avec prudence », dit le ministère.

M. Xi a souligné que la Chine et les États-Unis peuvent accomplir beaucoup pour leur bénéfice mutuel lorsqu’ils travaillent ensemble, tandis que la confrontation «sera définitivement désastreuse pour les deux pays et le monde», a déclaré jeudi le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

Malgré les désaccords, le dirigeant chinois a émis un ton positif, exprimant l’espoir de meilleures relations entre les deux parties.

«Vous avez dit que l’Amérique pouvait être définie en un mot: possibilités. Nous espérons que les possibilités vont maintenant pointer vers une amélioration des relations sino-américaines », a déclaré M. Xi dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Il a également déclaré que la Chine et les États-Unis pourraient avoir des communications approfondies sur des questions concernant leurs relations et les grandes questions internationales et régionales, et que leurs autorités militaires, économiques, financières et de maintien de l’ordre «pourraient également avoir plus de contacts».

La Maison Blanche a déclaré que M. Biden et M. Xi avaient également échangé leurs points de vue sur la lutte contre la pandémie de Covid-19, ainsi que sur les défis communs du changement climatique et de la prévention de la prolifération des armes – une référence au désir des États-Unis de coopérer avec Pékin pour persuader la Corée du Nord. abandonner ses armes nucléaires.

Un haut responsable de l’administration Biden a déclaré aux journalistes avant l’appel que M. Biden serait « pratique, lucide et lucide » dans ses relations avec M. Xi, mais souhaitait s’assurer que les deux dirigeants aient la possibilité d’avoir une ligne de communication ouverte, malgré les inquiétudes des États-Unis concernant le comportement chinois.