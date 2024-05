Joe Biden fait face à des réactions négatives suite à la destruction de la jetée de Gaza : « humiliation »

Le président Joe Biden fait face à des réactions négatives après qu’une jetée temporaire construite par les États-Unis sur les rives de la bande de Gaza, destinée à fournir une bouée de sauvetage au territoire palestinien, va désormais être démontée pour être réparée après avoir brisé une mer agitée et des conditions météorologiques.

Le Pentagone a annoncé mardi que la jetée, d’une valeur de 320 millions de dollars, qui n’était en service que depuis deux semaines, serait désormais retirée de la plage et envoyée à Ashdod, dans le sud d’Israël, pour y être réparée.

La jetée, située juste au sud-ouest de la ville de Gaza, est l’un des rares moyens par lesquels la nourriture et les fournitures parviennent aux Palestiniens affamés dans le contexte de la guerre en cours entre Israël et le Hamas à Gaza.

« Depuis qu’il était opérationnel, il fonctionnait, et nous avons eu une sorte de confluence malheureuse de tempêtes météorologiques qui l’ont rendu inutilisable pendant un moment », a déclaré la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh. « J’espère que dans un peu plus d’une semaine, nous devrions être de nouveau opérationnels. »

Des soldats américains regardent un creuseur tenter de dégager un navire de l'armée américaine qui s'est échoué sur une plage de la ville côtière israélienne d'Ashdod le 25 mai 2024. L'armée américaine a déclaré que quatre de ses navires, soutenant une jetée temporaire construite pour acheminer l'aide aux Gaza par la mer, s'est échoué dans une mer agitée.

Ce revers a suscité une réaction immédiate sur les réseaux sociaux. Beaucoup se demandent pourquoi les États-Unis et Israël ne font pas davantage d’efforts pour atteindre davantage de Palestiniens avec une aide humanitaire par voie terrestre.

Journaliste Glenn Greenwald publié sur X, anciennement Twitter, « Cela a été une énorme humiliation pour Biden qu’Israël n’ait pas laissé les États-Unis livrer de l’aide à Gaza par voie terrestre et ait forcé les États-Unis à construire cette jetée pour essayer d’y faire entrer de petites quantités. Cela n’a même pas pu être fait correctement et est maintenant brisé et flottant dans la mer est encore une humiliation supplémentaire. »

« Pourquoi une jetée était-elle nécessaire en premier lieu ? Il y a des passages terrestres, l’aide devrait pouvoir entrer à Gaza par cette voie. À moins qu’Israël ne retient l’aide humanitaire. Si tel est le cas, en vertu de l’article 620i de la loi sur l’assistance étrangère, les États-Unis sont obligé de cesser d’envoyer des armes à Israël », a déclaré Nina Turner, chercheuse principale à l’Institut sur la race, le pouvoir et l’économie politique, sur X.

« NOUVEAU – les États-Unis ont arrêté tous les efforts d’aide humanitaire utilisant la jetée maritime construite par le DOD, qui est maintenant lourdement endommagée et flotte à la dérive après le mauvais temps. Qui l’aurait cru – peut-être qu’il aurait été préférable de simplement acheminer l’aide via #Gaza. 7x traversées terrestres ? » Charles Lister, directeur des programmes Syrie et Lutte contre le terrorisme et l’extrémisme au Middle East Institute, a déclaré sur X.

Semaine d’actualités a envoyé un courrier électronique au département américain de la Défense mardi après-midi pour obtenir des commentaires supplémentaires sur la fermeture de la jetée.

La logistique outre-mer n’est pas une affaire simple. La jetée construite par l’armée américaine pour acheminer l’aide à Gaza a été déplacée vers le port d’Ashdod pour éviter les intempéries, mais une section s’est détachée et a été rejetée sur le rivage avec le LCU. pic.twitter.com/uOHHVW9pKi – Belvédère de la Marine (@NavyLookout) 28 mai 2024

Le retrait de la jetée pour réparation est le dernier revers de l’initiative de l’administration Biden.

Au cours des deux dernières semaines, trois militaires américains ont été blessés et quatre navires ont été échoués en raison de la mer agitée autour de la jetée, appelée jetée Joint Logistics Over The Shore (JLOTS). Deux des militaires ont été légèrement blessés, mais le troisième est toujours dans un état critique, a déclaré Singh mardi.

Les livraisons ont été interrompues pendant deux jours la semaine dernière après que des foules se sont précipitées sur des camions d’aide et qu’un Palestinien a été tué par balle.

Cependant, plus de 500 tonnes d’aide déchargées sur le quai ont été remises aux partenaires humanitaires, dont les deux tiers sont en train d’atteindre ceux qui en ont besoin, a déclaré la semaine dernière l’Agence américaine pour le développement international (USAID). à CNN.

Les Nations Unies estiment qu’au moins un quart de la population de la bande de Gaza est au bord de la famine.

Biden a annoncé la construction du quai en mars dans l’espoir d’éviter la famine dans le nord de Gaza en fournissant un accès maritime à l’aide, alors que les appels se multipliaient pour qu’Israël facilite l’accès des fournitures de secours au territoire via des routes terrestres.

Les responsables américains ont souligné que la jetée n’était pas suffisante pour fournir l’aide dont les Gazaouis affamés ont besoin.

Le Pentagone a déclaré que le projet impliquait environ 1 000 militaires américains, pour la plupart issus de l’armée et de la marine. Un responsable américain de la défense a déclaré à Reuters que le coût s’était élevé à 320 millions de dollars, soit le double de l’estimation initiale du début de cette année.

Cela a suscité des inquiétudes chez certains, comme le sénateur républicain du Mississippi Roger Wicker, le plus haut républicain de la commission des services armés du Sénat dirigée par les démocrates, qui a déclaré à l’agence que le coût avait « explosé » et constituait un « effort dangereux avec un bénéfice marginal ».