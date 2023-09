Joe Biden fait face à des pressions économiques sur au moins cinq fronts

La fin de l’été apporte une période difficile pour le président Joe Biden, avec la hausse des prix de l’essence, une grève imminente dans l’industrie automobile, le retour des remboursements des prêts étudiants, la menace d’une fermeture partielle du gouvernement et une inflation élevée persistante.

Bien que l’administration ait été confrontée à des défis encore plus graves ces dernières années – reconstruction post-pandémique, inflation galopante et invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie – Biden a encore beaucoup à faire et maintenant, à l’approche de l’élection présidentielle de 2024, tous les problèmes sont résolus. un peu plus politiquement chargé.

Vendredi, le syndicat United Auto Workers (UAW) devrait lancer une grève ciblant les « trois grands » constructeurs automobiles américains – General Motors, Ford et Stellantis – après l’échec des négociations.

Le président Joe Biden s’exprime le 15 août chez Ingeteam, un fabricant d’équipements électriques à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il souhaite que les constructeurs automobiles américains se tournent vers la fabrication de véhicules électriques.

Scott Olson/Getty Images



Les experts ont dit Semaine d’actualités que l’action revendicative pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l’économie américaine. La grève est susceptible de « stopper la production de tous les véhicules nationaux », a déclaré Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars.

Même si l’impact total dépendra de la durée de l’action, elle intervient à un moment fragile pour l’industrie automobile, qui vient tout juste de commencer à se remettre « des deux perturbations du COVID-19 et de la chaîne d’approvisionnement », Tyson Jominy, vice-président de données et analyses chez JD Power, a déclaré Semaine d’actualités.

La grève pourrait également saper les efforts de Biden visant à pousser l’industrie automobile américaine à produire des véhicules électriques. Cette politique a été attaquée par le favori républicain et ancien président Donald Trump, affirmant qu’elle nuit aux Américains en augmentant les prix pour les clients.

L’UAW demande que les travailleurs des batteries soient inclus dans les négociations pour de meilleurs salaires et de meilleures normes de travail, mais les fabricants préviennent que cela les rendrait non compétitifs par rapport à des concurrents tels que Tesla.

Les automobilistes ressentent déjà les effets de la pression à la pompe alors que les prix de l’essence approchent la barre des 4 $. Le coût moyen national d’un gallon est de 3,858 $ le 14 septembre, selon l’AAA. Il y a un an, la moyenne était de 3,703 $.

Les prix du gaz ont augmenté « en raison du resserrement de l’offre, en particulier dans le Midwest, et de la hausse des prix du pétrole », a déclaré Devin C. Gladden, porte-parole de l’AAA. Semaine d’actualités.

Dans des États comme la Californie et Washington, le coût d’un gallon est supérieur à 5 dollars. Le prix moyen en Californie est de 5,505 dollars jeudi, tandis qu’à Washington, il est de 5,050 dollars.

Un autre problème urgent pour l’administration Biden est la menace d’une fermeture partielle du gouvernement. Le 31 août, la Maison Blanche a demandé au Congrès d’approuver une résolution continue à court terme qui maintiendrait le financement gouvernemental aux niveaux actuels et éviterait un arrêt potentiel à la fin du mois.

Cette décision serait une solution temporaire alors que le Congrès et la Maison Blanche continuent de négocier des projets de loi de crédits à plus long terme.

Traiter avec la Chambre contrôlée par le GOP pourrait être un autre défi pour l’administration Biden, d’autant plus que la Chambre a lancé cette semaine une enquête de destitution contre le président.

Les remboursements des prêts étudiants, qui reprendront le 1er octobre, devraient également exercer une pression sur l’économie. Les intérêts sur les prêts ont recommencé à courir le 1er septembre.

L’administration Biden avait tenté d’annuler 430 milliards de dollars de dettes étudiantes pour des millions d’Américains, mais la Cour suprême a annulé ce plan en juin – un coup dur pour le président et de nombreux emprunteurs.

Une étude du Consumer Financial Protection Bureau a révélé que plus d’un emprunteur étudiant sur 13 est en retard sur ses autres obligations de paiement. Environ un emprunteur étudiant sur cinq présente des facteurs de risque qui suggèrent qu’il pourrait avoir des difficultés lorsque les remboursements prévus reprendront.

En plus de ces quatre problèmes, il y a un problème avec lequel Biden est aux prises depuis un an : l’inflation. Bien qu’il ait considérablement diminué ces derniers mois par rapport au pic de 9,1 % atteint en juin de l’année dernière, il reste bien supérieur à l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale.

En août, l’inflation américaine a atteint 3,7% sur un an, portée par la hausse des prix de l’énergie à la fin de l’été. Cela soulève la possibilité que la Fed augmente à nouveau ses taux d’intérêt.

Liz Ann Sonders, directrice générale et stratège en chef des investissements chez Charles Schwab, a déclaré Semaine d’actualités: « Il est possible que la Fed ait déjà fini de relever ses taux. Mais comme elle continue de renforcer sa « dépendance aux données », ce sont seules les données entrantes sur l’inflation et le marché du travail qui dicteront si elle est terminée ou si elle devra encore augmenter. »