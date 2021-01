La chancelière allemande Angela Merkel et le vice-président de l’époque Joe Biden assistent à la Conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne le 7 février 2015. | Andreas Gebert / alliance d’images via Getty Images

Le plus grand défi de politique étrangère de Biden? Faire participer l’Europe.

Les alliances sont la clé de voûte du programme de politique étrangère du président Joe Biden. Qu’il s’agisse d’affronter la Chine, de freiner la pandémie de coronavirus ou de lutter contre le changement climatique, Biden a souligné à plusieurs reprises l’importance cruciale de travailler avec des alliés pour relever les grands défis mondiaux.

Mais le problème avec les clés de voûte est que si elles s’effondrent, le reste de la structure tombe avec elles. Et moins d’une semaine après le début de la présidence de Biden, l’édifice commence à trembler. En effet, sur un certain nombre de questions importantes, de la Chine au Venezuela en passant par le commerce, les États-Unis et leurs alliés européens les plus proches ne sont pas synchronisés.

En décembre dernier, l’Union européenne a signé un accord d’investissement promis de longue date avec la Chine malgré les inquiétudes du public du nouveau conseiller à la sécurité nationale de Biden. Jake Sullivan. L’inquiétude est maintenant que la Chine resserrera non seulement ses relations économiques avec les alliés transatlantiques de l’Amérique, mais utilisera également ce nouvel accès pour voler la propriété intellectuelle des industries européennes.

Cette semaine, l’UE en tant que bloc a revu à la baisse son soutien à Juan Guaidó, le chef de l’opposition vénézuélienne Les nations européennes et les États-Unis ont considéré le président par intérim du pays depuis 2019. Maintenant, l’UE dit que Guaidó est un «interlocuteur privilégié», révélant potentiellement un écart dans la stratégie transatlantique pour renverser le dictateur de la nation, Nicolás Maduro.

Biden a également signé lundi son décret exécutif «Buy American» pour garantir que le gouvernement américain achète «chaque fois que possible» des articles «qui aideront les entreprises américaines à être compétitives dans des industries stratégiques et aideront les travailleurs américains à prospérer. Les experts craignent que les gouvernements européens considèrent cette décision comme une continuation des politiques économiques protectionnistes de l’ancien président Trump.

Aucun gouvernement n’est jamais parfaitement aligné, et les divisions entre les États-Unis et les pays européens existent depuis des décennies. Mais les premiers signes indiquent que Biden ne peut pas simplement compter par réflexe sur le soutien européen, ce qui fait de l’obtention d’alliés de longue date de son côté une priorité beaucoup plus élevée.

«Les Européens ne veulent pas suivre les États-Unis» dans tout ce qu’ils veulent faire, a déclaré Erik Brattberg, directeur du programme Europe au Carnegie Endowment for International Peace à Washington, DC. «Ce n’est pas parce que Biden est gentil et qu’il n’est pas Trump que ça change le calcul.»

L’accord d’investissement américano-chinois pose des maux de tête à Biden

À la toute fin de 2020, l’UE et la Chine ont conclu un accord d’investissement promis de longue date. Bien que les détails restent minces, le principal objectif de l’accord est que les pays européens du bloc auront un meilleur accès au marché chinois et verront leurs entreprises traitées plus équitablement en Chine, tandis que Pékin prendra des engagements sur des questions allant du recours au travail forcé. à la pratique consistant à forcer les entreprises technologiques à remettre de précieux secrets commerciaux afin d’accéder au marché chinois.

Les experts disent que l’accord avait du sens pour l’UE. Après tout, ses entreprises auraient désormais un meilleur accès au plus grand marché du monde, stimulant potentiellement l’économie du continent pour les décennies à venir.

Mais les analystes notent également que les inconvénients pourraient l’emporter sur les avantages. Pékin, soupçonnent-ils, a probablement accepté l’accord afin de prévenir un effort transatlantique dirigé par Biden pour faire pression sur la Chine sur ses pratiques économiques et commerciales.



Xinhua / Ding Lin via Getty Images Le président chinois Xi Jinping rencontre la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen par liaison vidéo à Pékin le 30 décembre 2020.

La nouvelle administration semble d’accord. Sullivan, Le principal assistant de Biden à la sécurité nationale, a exprimé son inquiétude à propos de l’accord quelques jours à peine avant sa finalisation. «L’administration Biden-Harris souhaiterait des consultations rapides avec nos partenaires européens sur nos préoccupations communes concernant les pratiques économiques de la Chine», a-t-il tweeté le 21 décembre. Cette déclaration n’était pas un simple «ne faites pas cela», un clair «nous saluons cet accord» non plus.

Il sera difficile d’amener l’UE à changer de cap. Il vient de conclure l’accord et le bloc n’a pas d’agence unique avec laquelle les États-Unis peuvent partager des renseignements sur les objectifs de la Chine. Cela signifie que le personnel de Biden doit aller pays par pays pour expliquer ce qu’il sait des véritables objectifs économiques de Pékin et des menaces que les entreprises technologiques chinoises posent pour la sécurité.

«À bien des égards, les politiques de Trump étaient justes, mais les Européens n’aimaient pas la rhétorique», a déclaré Ryan Tully, qui a été directeur principal pour l’Europe au Conseil de sécurité nationale de Trump. «Vous voyez maintenant la bonne rhétorique, mais je crains que les bonnes politiques ne reviennent en arrière.»

Si Biden espérait que sa présence – ou l’absence de Trump – signifierait automatiquement des liens plus étroits entre les États-Unis et l’UE sur la politique chinoise, il devrait réfléchir à nouveau. «L’équipe de Biden doit reconnaître qu’elle doit engager l’Europe dans la création d’une stratégie commune contre la Chine», m’a dit Brattberg, et pas seulement pour imposer sa propre stratégie à l’Europe.

Les États-Unis et l’UE voient leur problème au Venezuela différemment

Début 2019, les États-Unis ont rassemblé une coalition mondiale de plus de 50 pays pour reconnaître Guaidó en tant que président légitime du Venezuela.

Ils ont fait valoir que l’élection présidentielle de mai 2018 avait été truquée pour donner à Maduro un deuxième mandat de six ans et qu’en vertu de la constitution vénézuélienne, Guaidó, en tant que chef de l’Assemblée nationale (l’organe législatif du pays), était le chef légitime – quoique temporaire – de la le pays.

L’UE était un membre majeur de cette coalition mondiale, mais lundi, elle a revu à la baisse sa vision du leadership de Guaidó. Le bloc le considère désormais comme un «interlocuteur privilégié» – c’est-à-dire un dirigeant clé avec lequel l’UE continuera de s’engager – mais pas le président par intérim du pays.

La raison du changement peut être simple: le Venezuela vient de tenir des élections à l’Assemblée nationale l’année dernière auxquelles Guaidó et sa cohorte ont refusé de participer, alléguant que le vote avait été truqué contre eux. En conséquence, Guaidó n’est plus le chef de la législature et ne peut donc pas être considéré constitutionnellement comme le président par intérim de la nation. Cependant, le bloc a réitéré «son soutien à tous ceux qui œuvrent pour un avenir démocratique pour le Venezuela» dans sa déclaration de mardi.



Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images Juan Guaidó, président par intérim du Venezuela reconnu par les États-Unis, salue ses partisans à son arrivée à la Plaza Bolívar à Caracas le 12 décembre 2020.

Même ainsi, cette position signifie que les États-Unis et l’UE voient actuellement Guaidó différemment. Lors de son audition de confirmation en tant que secrétaire d’État la semaine dernière, Antony Blinken a déclaré que l’administration Biden continuerait de considérer Guaidó comme le dirigeant légitime du Venezuela. (Blinken a été confirmé mardi pour le poste.)

Ce que cela signifie pour l’avenir de la politique américaine et européenne à l’égard du Venezuela n’est pas clair. Laura Gamboa, professeure assistante à l’Université de l’Utah, a déclaré que la vision différente du statut de Guaidó «affaiblit clairement la capacité de l’Amérique à faire en sorte que l’effort semble plus multilatéral», même si Washington et Bruxelles partagent le même objectif de chasser Maduro du pouvoir.

Mais Dorothy Kronick, de l’Université de Pennsylvanie, m’a dit que l’UE venait peut-être de rendre service à Biden. En minimisant l’importance de Guaidó, les Européens ont donné aux Américains plus d’espace pour soutenir d’autres groupes démocratiques au Venezuela et ne pas compter uniquement sur Guaidó pour déposer le dictateur. «Cette déclaration de l’UE ne revient en aucun cas à l’engagement de restaurer la démocratie au Venezuela», a-t-elle déclaré. «Il s’agit de rechercher la stratégie la plus réussie et la plus efficace.»

Néanmoins, il est facile de se demander si les États-Unis et l’UE sont sur la même longueur d’onde concernant le Venezuela est un problème que l’administration Biden doit résoudre.

L’engagement de Biden «Buy American» mettra en colère l’Europe

L’administration Obama a cherché à signer un accord commercial avec l’Europe connu sous le nom de Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP), qui faciliterait la vente des produits américains en Europe et vice versa. Les deux parties n’ont cependant pas réussi à parvenir à un accord et d’autres pourparlers sont morts après que Trump soit devenu président.

Certains en Europe auraient pu espérer que Biden, qui était le n ° 2 d’Obama lors des négociations sur le TTIP, relancerait la pression pour le libre-échange outre-Atlantique. Au lieu de cela, ils ont été laissés pour compte alors que Biden a signé lundi un ordre exécutif «Buy American» pour donner la priorité aux achats du gouvernement fédéral américain d’articles fabriqués aux États-Unis par rapport à ceux fabriqués à l’étranger.

Immédiatement, le Financial Times, basé au Royaume-Uni, a rapporté que «les principaux partenaires commerciaux et alliés stratégiques des États-Unis, y compris le Canada et un certain nombre de pays européens, se plaignent depuis longtemps que l’achat de mesures américaines est une tentative protectionniste d’exclure leurs multinationales de l’économie américaine.

Brattberg, le chef du programme Europe au Carnegie Endowment, a noté la même chose dans notre conversation. «Les Européens craignent un peu que les politiques protectionnistes continuent sous Biden», m’a-t-il dit.



Drew Angerer / Getty Images Le président Joe Biden signe un décret relatif à la fabrication américaine à la Maison Blanche le 25 janvier 2021 à Washington, DC.

Cela pourrait poser un problème croissant. L’équipe de Biden a promis de poursuivre une politique étrangère qui renforcerait la classe ouvrière américaine, et veiller à ce que le gouvernement aide les entreprises américaines à prospérer est un moyen de le faire. Mais trop se pencher sur «Buy American» ne fera qu’irriter les alliés européens qui ont longtemps attendu pour rivaliser équitablement sur le marché américain contre les entreprises locales.

Les tensions économiques entre les États-Unis et l’Europe sont déjà assez fortes. L’administration Trump a imposé des milliards de droits de douane sur les produits européens, et les États-Unis et l’UE ont récemment conclu un différend commercial rancunier sur les subventions à leurs principales compagnies aériennes. S’il y avait un moment pour calmer les nerfs au sujet de l’état des relations commerciales transatlantiques, ce serait maintenant – et «Buy American» semble faire le contraire.

Rien de tout cela ne veut dire que Biden met gravement en péril les relations entre les États-Unis et l’UE. On dirait déjà que les dirigeants du continent sont plus heureux de le voir dans le bureau ovale que Trump. Mais il n’est tout simplement pas clair que Biden ait le lien étroit qu’il espérait former – ce qui prouve un gros problème de politique étrangère pour sa première présidence.