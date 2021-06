Joe Biden exhorte à compter sur l’anniversaire du massacre de la course de Tulsa

WASHINGTON – Le président Joe Biden a appelé les États-Unis à « accepter » les moments les plus sombres de leur histoire mardi lors d’un voyage à Tulsa, Oklahoma, 100 ans après qu’une foule blanche a incendié le « Black Wall Street » de la ville, tuant des centaines de Noirs américains et en forçant des milliers à quitter leurs foyers.

Biden a attiré l’attention du pays sur le massacre de la course de Tulsa, longtemps négligé et passé sous silence dans les livres d’histoire, devenant le premier président à visiter Tulsa à l’occasion de l’anniversaire du massacre racial le plus sanglant de l’histoire des États-Unis.

« Je viens ici pour aider à combler le silence. Parce que dans le silence, les blessures s’approfondissent », a déclaré Biden.

Dans un discours qui parlait franchement du racisme en Amérique, Biden a fait une « ligne directrice » du massacre de Tulsa 100 ans plus tard à un week-end en 2017 à Charlottesville, en Virginie, qui a vu un rassemblement nationaliste blanc avec des torches tiki et des chants racistes.

Il a discuté des mesures de vote dirigées par les républicains dans les législatures des États, affirmant que le droit de vote « est attaqué avec une intensité incroyable comme je n’en ai jamais vu ». Biden a annoncé que le vice-président Kamala Harris dirigera un effort visant à protéger les droits de vote.

Biden est arrivé à Tulsa dans l’après-midi, a visité le centre culturel de Greenwood et a rencontré les trois survivants du massacre, Viola Fletcher, Hughes Van Ellis et Lessie Benningfield Randle, âgés de 101 à 107 ans.

« Vous êtes les trois survivants connus que l’on voit vaguement dans le miroir. Mais plus maintenant », a déclaré Biden. « Maintenant, votre histoire sera connue. Les événements dont nous parlons aujourd’hui ont eu lieu il y a 100 ans, et pourtant je suis le premier président en 100 ans à venir à Tulsa.

Décrivant les événements, Biden a déclaré: « L’enfer s’est déchaîné. Il a noté comment des avions privés ont largué des explosifs sur le quartier noir de Greenwood. Et il a déclaré que les victimes du massacre n’avaient pas pu être remboursées de leurs pertes par l’assurance et que personne n’avait été poursuivi pour avoir pris partie de la foule.

« Mes compatriotes américains, ce n’était pas une émeute. C’était un massacre. Parmi les pires de notre histoire mais pas le seul. Et depuis trop longtemps, oublié par notre histoire. Dès que cela s’est produit, il y a eu un effort clair pour l’effacer de notre mémoire, de notre mémoire collective. »

Biden a annoncé une liste de politiques destinées à promouvoir l’équité raciale avant le voyage. Cela comprend un nouvel effort interinstitutionnel destiné à lutter contre la discrimination en matière de logement, ainsi que des directives qui augmenteront de 100 milliards de dollars les contrats fédéraux avec les petites entreprises appartenant à des minorités au cours des cinq prochaines années.

« Harris sollicité pour diriger la poussée des droits de vote »

Son recours à Harris pour superviser les droits de vote intervient au milieu d’une confrontation au Texas contre les tentatives des législateurs de l’État républicain de réécrire ses lois électorales. Les démocrates du Texas ont organisé un débrayage hors du Capitole pour empêcher le vote sur le projet de loi 7 du Sénat, ce qui limiterait certains modes de vote.

Harris a déclaré que plus de 380 projets de loi avaient été déposés dans les assemblées législatives du pays, ce qui compliquerait le vote des Américains. Au Congrès, Biden soutient le projet de loi sur les droits de vote HR 1, soutenu par les démocrates, mais il manque le soutien des républicains au Sénat également divisé pour surmonter une obstruction potentielle.

« Le travail qui nous attend est de rendre le vote accessible à tous les électeurs américains et de s’assurer que chaque vote est compté grâce à un processus libre, équitable et transparent », a déclaré Harris dans un communiqué. « C’est l’œuvre de la démocratie.

Les Blancs se sont déchaînés dans une partie de la ville connue sous le nom de Black Wall Street en 1921, tuant des centaines de Noirs et détruisant des maisons, des entreprises et d’autres biens personnels. Le massacre a été largement oublié malgré l’ampleur de la violence, de la mort et de la destruction infligées aux citoyens noirs.

Priorités présidentielles

Pendant un siècle, le massacre de la race Tulsa du 31 mai 1921 a été largement ignoré par les présidents américains en poste, sans jamais provoquer de voyage spécifiquement pour honorer les personnes tuées dans le quartier noir autrefois prospère de Greenwood.

Après le massacre, le président Warren G. Harding s’est dit « choqué » et espérait qu' »un tel spectacle ne serait plus jamais vu dans ce pays », un plaidoyer que le gouvernement fédéral n’a pas fait grand-chose pour garantir. La violence raciste s’est poursuivie pendant des décennies après les meurtres. à Tulsa.

Le président Donald Trump s’est rendu à Tulsa en juin dernier pour son premier rassemblement électoral au milieu de la pandémie de coronavirus. Il a été critiqué pour avoir initialement programmé le 10 juin, la fête célébrant l’émancipation des esclaves aux États-Unis, puis a déplacé le rassemblement à un jour plus tard, le 20 juin. Trump n’a pas fait référence au massacre dans ses remarques, faisant plutôt la une des journaux en disant il voulait ralentir les tests pour le virus COVID-19.

« Pendant beaucoup trop longtemps, l’histoire de ce qui s’est passé ici a été racontée en silence, enveloppée dans l’obscurité. Mais ce n’est pas parce que l’histoire est silencieuse que cela ne signifie pas qu’elle n’a pas eu lieu », a déclaré Biden. « Et bien que l’obscurité puisse cacher beaucoup de choses, elle ne peut jamais effacer ce qui s’est passé. C’est pourquoi nous sommes ici : pour faire la lumière, pour s’assurer que l’Amérique connaît l’histoire dans son intégralité.

L’éducateur noir Booker T. Washington a inventé le nom de «Black Wall Street» pour Greenwood en reconnaissance de la prospérité des classes moyennes, supérieures et professionnelles noires avec des entreprises appartenant à des Noirs parsemant les rues.

Le quartier a germé après qu’OW Gurley, un riche propriétaire terrien noir, a acheté 40 acres de propriété à Tulsa en 1906 et l’a nommé d’après la ville du Mississippi Greenwood. Il a ouvert une pension pour les Afro-Américains, s’est assuré que les terres ne soient vendues qu’aux Noirs et a fourni des prêts pour des entreprises.

Le massacre a éclaté au cours du week-end du Memorial Day de 1921 lorsqu’un cireur de chaussures noir, Dick Rowland, 19 ans, a été faussement accusé d’avoir tenté de violer Sarah Page, 17 ans, qui était blanche. Craignant que Rowland ne soit lynché, environ 75 hommes noirs armés ont convergé vers le palais de justice pour le garder. Ils ont été confrontés à environ 1 500 Blancs.

Bien que les hommes noirs se soient retirés à Greenwood, la foule blanche a suivi, pillant et incendiant des maisons et des entreprises et tirant au hasard sur les résidents noirs. Environ 300 personnes sont mortes et l’attaque a détruit des millions de richesses personnelles, y compris des économies conservées dans les maisons par des résidents qui se méfiaient des banques appartenant à des Blancs. Des milliers de Noirs se sont retrouvés sans abri.

Le massacre a effacé des décennies de richesse noire accumulée à Tulsa et paralysé la création de richesse à l’avenir. Diverses estimations déterminent le montant de la richesse perdue à plus de 200 millions de dollars en valeur ajustée pour 2021.

« Les citoyens noirs de Tulsa ont été abandonnés par le gouvernement de leur ville, par le gouvernement de leur État, mais ils ont également été abandonnés par le gouvernement fédéral dans ce massacre », a déclaré Scott Ellsworth, professeur à l’Université du Michigan et auteur de « Death dans une terre promise : l’émeute raciale de Tulsa de 1921. »

« Il n’y a jamais eu d’enquête fédérale malgré le fait que plus de 1 000 maisons et entreprises noires ont été incendiées et que plus de 10 000 personnes se sont retrouvées sans abri », a-t-il déclaré. « Le gouvernement fédéral n’est jamais intervenu et a essayé de comprendre ce qui s’était passé. »

Le racisme américain fait partie du passé et du présent pour Biden

À environ 100 jours de la présidence de Biden, 89% des Noirs américains disent qu’ils approuvent le travail qu’il fait – plus que tout autre groupe racial, selon un sondage du Pew Research Center. Les réponses de l’administration, notamment en matière d’inégalités économiques et de justice pénale, seront surveillées de près. Le George Floyd Justice in Policing Act, que beaucoup avaient vanté passerait avant l’anniversaire de la mort de Floyd le 25 mai, reste au Sénat.

L’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur a critiqué Biden pour ne pas avoir inclus dans ses mesures visant à l’équité raciale des mesures visant à lutter contre la dette de prêt étudiant à laquelle sont confrontés les Noirs américains.

« Vous ne pouvez pas commencer à combler l’écart de richesse raciale sans aborder la crise de la dette des prêts étudiants », a déclaré le président national de la NAACP, Derrick Johnson, dans un communiqué. « Vous ne pouvez tout simplement pas résoudre l’un sans l’autre. Clair et simple. Le budget du président Biden ne résout pas la crise de la dette étudiante. »

Des vies perdues, ainsi que des décennies de richesse noire

‘J’ai vécu le massacre tous les jours’

Les trois survivants vivants ont témoigné ce mois-ci devant un sous-comité judiciaire de la Chambre. Parmi eux, Viola Fletcher, 107 ans, a déclaré aux législateurs: «Je n’oublierai jamais la violence de la foule blanche lorsque nous avons quitté notre maison».

«Je vois toujours des hommes noirs se faire tirer dessus, des corps noirs gisant dans la rue. Je sens encore de la fumée et je vois du feu. Je vois encore des entreprises noires incendiées. J’entends toujours des avions voler au-dessus de ma tête. J’entends les cris. J’ai vécu le massacre tous les jours. «

Suite:107 ans et demandant justice au Congrès: témoignent des survivants du massacre racial de Tulsa

Les démocrates de la Chambre ont promis d’introduire une législation qui permettrait aux victimes de rechercher des dommages-intérêts pour la mort et la destruction survenues les 31 mai et 1er juin 1921. Une législation similaire a été proposée mais jamais approuvée en 2007.

Fletcher a déclaré aux membres du sous-comité qu’ils avaient «le pouvoir de nous conduire sur une meilleure voie».

«Ouvrez-nous les portes de la salle d’audience», dit-elle.

Contribuant : Carmen Forman et Chris Casteel de l’Oklahoman

