Joe Biden et Vladimir Poutine se rencontrent lors du premier sommet à Genève

Le président Joe Biden et le président Vladimir Poutine devraient s’entretenir pendant quatre à cinq heures.

Biden a essayé de réduire les attentes pour la réunion. Il n’attend pas beaucoup de livrables.

Poutine a rencontré cinq présidents américains depuis son arrivée au pouvoir en 1999.

Biden a décrit Poutine comme « un digne adversaire ».

Le président Joe Biden a adopté mercredi un ton ferme mais surtout conciliant en décrivant les discussions avec le président russe Vladimir Poutine lors d’un sommet à Genève, mais il a également précisé que les deux pays restaient un monde à part sur des questions telles que le cyberespionnage et les droits de l’homme.

« En fin de compte, j’ai dit au président Poutine que nous devons avoir des règles de base de la route que nous pouvons tous respecter », a déclaré Biden aux journalistes après sa rencontre avec le dirigeant russe en Suisse. Cela a duré trois heures.

Les deux hommes ont convoqué la réunion, leur première depuis l’arrivée au pouvoir de Biden, pour discuter d’une série de problèmes qui affligent les relations américano-russes depuis des mois, voire des années : les cyberattaques, la répression de plus en plus effrontée de Moscou contre les partisans de la démocratie et la menace de la Russie contre le Alliance militaire de l’OTAN qui a longtemps été le fondement des relations de sécurité des États-Unis avec leurs alliés européens.

« Il était important de se rencontrer en personne afin qu’il n’y ait pas d’erreur ou de fausses déclarations sur ce que je voulais communiquer », a déclaré Biden. « J’ai fait ce que je suis venu faire. »

Le sommet s’est tenu à la Villa La Grange, une impressionnante villa du XVIIIe siècle qui surplombe le lac Léman. Biden et Poutine se sont rencontrés 36 ans après que l’ancien président Ronald Reagan et le dirigeant soviétique de l’époque, Mikhaïl Gorbatchev, se soient entretenus dans une villa bien aménagée à Genève, alors que Washington et Moscou cherchaient un dégel des relations de l’ère de la guerre froide.

Juste avant les remarques de Biden, signe apparent que les États-Unis et la Russie cherchent des moyens concrets d’apaiser les tensions, Poutine a déclaré aux journalistes que les deux pays avaient accepté de renvoyer leurs ambassadeurs à leurs postes à Washington et à Moscou. Pendant des mois, aucun diplomate de haut rang n’a été affecté dans aucun des deux pays.

Poutine a déclaré qu’il n’y avait « aucune hostilité » entre les deux délégations. Il a qualifié les réunions de « constructives » sur certaines questions.

Il a déclaré, par exemple, que lui et Biden étaient parvenus à un accord selon lequel les deux pays entameraient des négociations sur des modifications du nouveau traité de contrôle des armements START, le dernier accord sur les armes nucléaires entre Moscou et Washington. Le président russe a également déclaré que les deux pays entameraient des consultations sur la cybersécurité, mais a nié toute responsabilité dans la récente vague d’attaques de ransomware contre les institutions américaines. Les États-Unis ont déclaré que les services secrets russes étaient à l’origine du piratage « SolarWinds » de l’année dernière qui a pénétré 18 000 organisations publiques et privées, l’une des pires cyberattaques de l’histoire du monde.

Poutine, qui a maintenant rencontré cinq présidents américains depuis son arrivée au pouvoir en 1999, n’a pas précisé, mais Biden l’a fait.

S’adressant aux journalistes après la réunion, Biden a déclaré qu’il avait donné à Poutine une liste de 16 infrastructures critiques aux États-Unis qui « devraient être interdites aux attaques ». Lorsqu’on lui a demandé s’il expliquait clairement quelle serait la sanction pour de futures cyberattaques, le président a déclaré avoir souligné que les États-Unis disposaient d’une « capacité cybernétique importante ».

« Si en fait ils violent ces normes de base, nous répondrons », a-t-il déclaré.

Max Abrahms, professeur de sciences politiques et de politiques publiques à la Northeastern University, a déclaré que les remarques de Poutine selon lesquelles les deux pays étaient « engagés dans des discussions » sur la cybersécurité étaient un signal positif.

« Le cyber est là pour rester. Il sera de plus en plus utilisé comme un outil de guerre. Si quelqu’un crée rétrospectivement une chronologie des relations américano-russes dans la cybersphère, ce sommet pourrait devenir un point de données sur cette chronologie », a-t-il déclaré.

« Surtout si les pays de l’OTAN commencent à invoquer l’article 5 (où une attaque contre un seul membre de l’OTAN est considérée comme une attaque contre tous) – c’est vraiment quelque chose dont il faut parler avec Poutine. »

Alexeï Navalny : Les alliés cherchent à «augmenter les turbulences» pour Poutine dans le but de l’évincer

Interrogé sur le chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny, longtemps une épine dans le pied du Kremlin, Poutine a affirmé que Navalny savait qu’il était un criminel recherché en Russie « mais néanmoins il est revenu et il voulait délibérément être arrêté ».

Navalny, l’un des plus fervents critiques de Poutine, a été arrêté en janvier à son arrivée d’Allemagne, où il a été soigné pour empoisonnement par un agent neurotoxique de qualité militaire russe. Les autorités russes ont nié être à l’origine de l’attaque. Navalny a été condamné à deux ans et demi en février après qu’un tribunal a statué qu’il avait violé les conditions d’une peine de prison avec sursis, même s’il était dans le coma.

Poutine a cherché à établir une équivalence – une fausse, a déclaré Biden – entre le traitement réservé par son pays aux militants démocrates en Russie et aux émeutiers du Capitole américain le 6 janvier.

« Les gens sont allés au Congrès américain avec des revendications politiques. Maintenant, ils font face à des accusations criminelles. On les appelle des terroristes locaux », a-t-il déclaré.

« Tout ce qui se passe dans nos pays respectifs, d’une manière ou d’une autre, est de la responsabilité des dirigeants eux-mêmes. Il suffit de regarder les rues d’Amérique et chaque jour il y a des meurtres », a ajouté Poutine.

Les deux dirigeants étrangers ont été rejoints par le secrétaire d’État Antony Blinken et son homologue russe Sergey Lavrov pour la première session avant de se séparer en un groupe plus large comprenant des responsables des deux pays.

Biden a ouvert le sommet en décrivant les États-Unis et la Russie comme « deux grandes puissances », marquant une promotion efficace du statut de Moscou sur la scène mondiale.

Les États-Unis ont précédemment cherché à éviter d’élever le rôle mondial de Moscou. L’ancien président Barack Obama n’a reconnu la Russie comme une « puissance régionale » qu’après avoir envahi et annexé la Crimée, une partie de l’Ukraine, en 2014.

« Je pense que Poutine a obtenu presque tout ce qu’il voulait de ce sommet », a déclaré Arkady Dubnov, un analyste politique russe, après avoir écouté la conférence de presse de Poutine et noté que l’objectif principal de Poutine est de faire en sorte que la Russie soit considérée sur la scène mondiale comme la superpuissance qu’elle a autrefois a été.

Le président américain a passé les jours précédant la réunion au sommet avec des dizaines de dirigeants étrangers lors des réunions du Groupe des Sept et de l’OTAN en Grande-Bretagne et à Bruxelles, en Belgique, alors qu’il cherchait à rétablir les relations diplomatiques transatlantiques dénouées par les politiques nationalistes de son prédécesseur.

L’ancien président Donald Trump a suscité la controverse lorsqu’il a défendu la Russie contre des allégations d’ingérence dans les élections de 2016 lors d’une réunion avec Poutine à Helsinki en juillet 2019.

Christopher Painter, qui a servi à la Maison Blanche sous l’administration Obama en tant que premier directeur principal de la cyberpolitique, a déclaré qu’il y avait une réelle chance qu’après le sommet, Poutine revienne à ses anciennes méthodes de soutien tacite et explicite aux cyberattaques contre les États-Unis.

« Il n’y avait pas beaucoup de reconnaissance de la part de la Russie qu’elle, ou même des groupes criminels en Russie, faisaient ces choses. Il a en quelque sorte rejeté cela, et ce n’est pas vraiment une base pour la coopération. Bien que je ne m’attendais pas à ce qu’il dise ‘ Tu m’as eu.' »

