Joe Biden et Vladimir Poutine se rencontrent lors du premier sommet à Genève

Le président Joe Biden et le président Vladimir Poutine devraient s’entretenir pendant quatre à cinq heures.

Biden a essayé de réduire les attentes pour la réunion. Il n’attend pas beaucoup de livrables.

Poutine a rencontré cinq présidents américains depuis son arrivée au pouvoir en 1999.

Biden a décrit Poutine comme « un digne adversaire ».

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi que lui et le président Joe Biden avaient convenu de renvoyer leurs ambassadeurs à leurs postes à Washington et à Moscou dans le premier signe de mesures visant à apaiser les tensions à la suite des pourparlers à Genève.

Après plus de trois heures de rencontres entre les deux dirigeants étrangers,Poutine a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse qu’il n’y avait « aucune hostilité » entre les deux délégations. Il a qualifié les réunions de « constructives ».

Pendant des mois, aucun diplomate de haut rang n’a été affecté dans l’un ou l’autre pays, et on ne savait pas quand leurs ambassadeurs respectifs reviendraient. Poutine a également déclaré que lui et Biden étaient parvenus à un accord selon lequel les deux pays entameraient des négociations sur la cybersécurité à la suite d’une récente vague d’attaques de ransomwares aux États-Unis. Il n’a pas précisé.

Interrogé sur le chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny, Poutine a affirmé que Navalny savait qu’il était un criminel recherché en Russie « mais néanmoins il est revenu et il voulait délibérément être arrêté ».

Navalny, l’un des plus fervents critiques de Poutine, a été arrêté en janvier à son arrivée d’Allemagne où il a été soigné pour empoisonnement par un agent neurotoxique. Les autorités russes ont nié être à l’origine de l’attaque. Il a été condamné à deux ans et demi en février après qu’un tribunal a statué qu’il avait violé les termes d’une peine de prison avec sursis, même s’il était dans le coma.

Interrogé sur l’emprisonnement, la mort ou l’empoisonnement de ses opposants, Poutine a cherché à établir des comparaisons entre les militants pour la démocratie en Russie et les émeutiers du Capitole américain le 6 janvier.

« Les gens sont allés au Congrès américain avec des revendications politiques. Maintenant, ils font face à des accusations criminelles. On les appelle des terroristes locaux », a-t-il déclaré. « Tout ce qui se passe dans nos pays respectifs, d’une manière ou d’une autre, est de la responsabilité des dirigeants eux-mêmes. Il suffit de regarder les rues d’Amérique et chaque jour il y a des meurtres. »

Biden et Poutine ont été rejoints par le secrétaire d’État Antony Blinken et son homologue russe Sergey Lavrov pour la première session avant de se séparer en un groupe plus large comprenant des responsables des deux pays. Le sommet comprenait une pause de 45 minutes.

Biden doit affronter des journalistes lors d’une conférence de presse distincte avant que le président américain ne conclue un voyage européen d’une semaine qui comprenait des réunions avec le Groupe des 7, l’Union européenne et les alliés de l’OTAN.

Biden a ouvert le sommet en décrivant les États-Unis et la Russie comme « deux grandes puissances », marquant une promotion du statut de Moscou sur la scène mondiale alors que les deux hommes entamaient de longs pourparlers sur divers sujets, notamment les cyberattaques et les problèmes de droits de l’homme.

Après environ 90 minutes au cours du premier cycle de pourparlers qui comprenait les plus hauts diplomates des deux pays, Biden et Poutine sont entrés dans une réunion bilatérale élargie, qui devrait inclure des membres de la délégation de chaque pays.

Biden a noté qu’il était « toujours mieux de se rencontrer face à face » et Poutine a ajouté qu’il espérait que la réunion serait « productive ».

Les États-Unis ont précédemment cherché à éviter d’élever le rôle mondial de Moscou. L’ancien président Barack Obama n’a reconnu la Russie comme une « puissance régionale » qu’après avoir envahi et annexé la Crimée en 2014.

Le président suisse Guy Parmelin a fait de brèves remarques pour souhaiter la bienvenue aux deux dirigeants, avant que Biden et Poutine ne se serrent la main, se regardent, se sourient, puis entrent dans la villa du XVIIIe siècle où se déroulent leurs entretiens. Parmelin a déclaré qu’il souhaitait aux dirigeants un « dialogue fructueux dans l’intérêt de vos deux pays et du monde ».

Il y avait des bousculades de la part de la presse itinérante américaine et russe alors qu’ils se bousculaient pour entrer dans la villa et semblaient être restreints par la sécurité russe.

Biden a cherché à réduire les attentes concernant la réunion à enjeux élevés, mais plus tôt cette semaine, il a déclaré aux journalistes qu’il prévoyait d’adopter une position ferme sur des questions telles qu’une récente série de cyberattaques et d’agressions russes en Ukraine, mais également de trouver des domaines d’intérêt mutuel où ils pourraient coopérer.

Le président « ne s’attend pas à un grand nombre de livrables de cette réunion », a déclaré le responsable de l’administration.

« Je l’ai rencontré. Il est brillant, il est dur, et j’ai découvert qu’il est, comme on dit quand nous jouions au ballon, un adversaire digne », a déclaré Biden aux journalistes de Poutine lors d’une conférence de presse lundi soir.

Poutine a rencontré cinq présidents américains depuis son arrivée au pouvoir en 1999.

Le sommet avec Biden a eu lieu à la Villa La Grange, une belle villa du XVIIIe siècle qui surplombe le lac Léman. Biden et Poutine se rencontrent 36 ans après que l’ancien président Ronald Reagan et le dirigeant soviétique de l’époque Michael Gorbatchev ont eu des entretiens dans une villa séparée bien aménagée à Genève alors que Washington et Moscou cherchaient un dégel de leurs relations.

Le sommet fait suite aux réunions du G-7 et de l’OTAN

Le président américain a passé les jours précédant la réunion au sommet avec des dizaines de dirigeants étrangers lors des réunions du Groupe des Sept et de l’OTAN en Grande-Bretagne et à Bruxelles, en Belgique, alors qu’il cherchait à rétablir les relations diplomatiques transatlantiques dénouées par les politiques nationalistes de son prédécesseur.

Il a déclaré aux journalistes que ses homologues étrangers appréciaient qu’il ait choisi de rencontrer Poutine si rapidement malgré les critiques sur son calendrier du sommet.

« Tous les dirigeants mondiaux ici en tant que membre de l’OTAN qui ont pris la parole aujourd’hui, et la plupart d’entre eux l’ont mentionné, m’ont remercié d’avoir rencontré Poutine maintenant », a-t-il déclaré. « Et ils pensaient que c’était tout à fait approprié que je le fasse, et j’ai eu des discussions avec eux ouvertement sur ce qu’ils pensaient être important de leur point de vue. »

La réunion de Biden devrait marquer un contraste frappant avec la dernière réunion de Poutine avec un président américain. L’ancien président Donald Trump a suscité la controverse lorsqu’il a défendu la Russie contre les allégations d’ingérence dans les élections de 2016 lors de leur réunion à Helsinki en juillet 2019. Contrairement à cette réunion, Poutine et Biden prévoient de tenir des conférences de presse séparées après les entretiens.

Avant les pourparlers, le porte-parole officiel de Poutine, Dmitri Peskov, a averti que la réunion diplomatique n’était susceptible de produire aucune percée.

« Nous avons de nombreuses questions longtemps négligées qui doivent être examinées. C’est pourquoi le président Poutine arrive avec l’attitude de poser les questions de manière franche et constructive et d’essayer de trouver des solutions », a déclaré Peskov. « Cependant, le fait que les deux présidents aient convenu de se rencontrer et de commencer enfin à parler ouvertement des problèmes est déjà un exploit. »

Washington et Moscou ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs au milieu des tensions accrues. La présence de l’ambassadeur américain en Russie John Sullivan et de l’ambassadeur russe aux États-Unis Anatoly Antonov à Genève pourrait signaler « qu’ils retournent travailler dans leurs ambassades », a déclaré Michael McFaul, expert russe et ancien ambassadeur américain en Russie, dans un communiqué. Fil Twitter Mercredi.

