Joe Biden et Shelley Moore Capito tiendront d’autres discussions sur les infrastructures

Le président s’est entretenu vendredi avec la sénatrice Shelley Moore Capito, la républicaine de Virginie-Occidentale menant les négociations pour le GOP. Les deux hommes ont discuté de l’administration concurrente de Biden et des plans d’infrastructure républicains et ont convenu de reparler lundi, selon la porte-parole de Capito, Kelley Moore.

Les pourparlers ont mis en évidence des différences fondamentales entre ce que les parties considèrent comme l’infrastructure et ce qu’ils considèrent comme le rôle du gouvernement fédéral dans une économie en évolution. La Maison Blanche souhaite qu’un plan inclue non seulement des améliorations des systèmes de transport, à large bande et d’eau, mais également des investissements dans l’énergie propre, les soins aux membres de la famille à charge, le logement et les écoles.

Le GOP souhaite une concentration plus étroite sur des domaines tels que les routes, les ponts, les aéroports, le haut débit et les systèmes d’eau.

Que Biden choisisse de rédiger un accord bipartite ou d’adopter un projet de loi avec uniquement le soutien des démocrates, il pourrait faire face à la réaction des démocrates. Certains législateurs progressistes, dont le représentant Jamaal Bowman, DN.Y., se sont méfiés des efforts du président pour réduire sa proposition initiale de 2,3 billions de dollars afin de gagner des votes républicains.

« Si ce que nous avons lu est vrai, j’aurais beaucoup de mal à voter oui sur ce projet de loi », a-t-il déclaré jeudi dans un communiqué. « 2 000 milliards de dollars étaient déjà le compromis. Le président Biden ne peut pas s’attendre à ce que nous votions pour un accord sur les infrastructures dicté par le Parti républicain. »

Pourtant, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a signalé vendredi que l’administration n’avait pas fermé la porte à un accord bipartite.

« Il reste une piste », a déclaré Psaki aux journalistes à la Maison Blanche. « Nous allons garder une gamme de voies ouvertes. »

Psaki a déclaré que Biden s’entretiendrait également avec le représentant de New York Peter DeFazio, président du comité des transports de la Chambre, dont le panel a compétence sur un important projet de loi de réautorisation des autoroutes que les démocrates pourraient utiliser pour faire avancer plusieurs des propositions d’infrastructure de Biden.

« Il y a certaines réalités de délais » sur les pourparlers, a-t-elle déclaré, « y compris le fait que le membre du Congrès DeFazio dirige le balisage des éléments clés du plan américain pour l’emploi la semaine prochaine ».

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré à son caucus qu’il souhaitait adopter un projet de loi sur les infrastructures d’ici juillet.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.