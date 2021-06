Joe Biden et Shelley Moore Capito se rencontreront vendredi

Le président Joe Biden et la sénatrice républicaine Shelley Moore Capito ont conclu mercredi une réunion sur un éventuel compromis sur les infrastructures et ont convenu de reprendre la parole dans deux jours.

Le président et négociateur en chef du GOP a eu une « conversation constructive et franche » sur une proposition massive d’investissement dans les infrastructures américaines, a déclaré un responsable de la Maison Blanche. Biden et le sénateur de Virginie-Occidentale sont entrés dans la journée avec des points de vue divergents à la fois sur ce qui devrait être inclus dans un projet de loi et sur la manière dont le gouvernement devrait payer pour le plan.

Lors de la réunion de mercredi, Capito a souligné « son désir de travailler ensemble pour parvenir à un accord sur les infrastructures qui puisse être adopté par le Congrès de manière bipartite », a déclaré la porte-parole de Capito, Kelley Moore. Le sénateur est « encouragé par la poursuite des négociations » et informera les autres républicains avant la prochaine discussion avec Biden, a-t-elle ajouté.

La discussion de vendredi pourrait marquer un dernier effort pour se rapprocher d’un accord sur les infrastructures avant que les démocrates ne décident d’essayer d’adopter eux-mêmes une législation. L’administration Biden a indiqué qu’elle souhaitait voir des progrès dans les pourparlers avec les républicains d’ici la semaine prochaine.

« Il y a une limite de temps pour cela … vous n’allez pas jouer cela beaucoup plus longtemps », a déclaré la secrétaire à l’Énergie Jennifer Granholm à « Squawk Box » de CNBC mercredi matin.

Elle a dit qu' »il y a certainement un accord à conclure ».