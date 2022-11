Joe Biden et Rishi Sunak se rencontrent pour des pourparlers de crise au G20 pour discuter d’une “réponse collective” après une “attaque de missile” sur la Pologne

Le PREMIER ministre Rushi Sunak a rencontré le président américain Joe Biden et les dirigeants de l’OTAN lors d’une réunion d’urgence mercredi au sujet de l’attaque au missile en Pologne qui a fait deux morts.

Le groupe a condamné les attaques « barbares » de la Russie contre des villes ukrainiennes en s’engageant à soutenir l’enquête de la Pologne sur l’explosion meurtrière près de la frontière ukrainienne.

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Rishi Sunak assistent à une réunion d’urgence des dirigeants mondiaux après l’explosion présumée d’un missile russe en Pologne, à Bali, en Indonésie Crédit : Reuters

Deux personnes ont été tuées dans une attaque au missile en Pologne Crédit : AP

Une vue montre les dommages après une explosion à Przewodow, un village de l’est de la Pologne près de la frontière avec l’Ukraine Crédit : Reuters

Les deux dirigeants mondiaux libérés ont parlé de l’attaque Crédit : Getty

“Nous condamnons les attaques de missiles barbares que la Russie a perpétrées mardi sur les villes ukrainiennes et les infrastructures civiles”, indique le communiqué.

“Nous avons discuté de l’explosion qui s’est produite dans l’est de la Pologne, près de la frontière avec l’Ukraine. Nous offrons tout notre soutien et notre assistance dans le cadre de l’enquête en cours en Pologne. Nous convenons de rester en contact étroit pour déterminer les prochaines étapes appropriées au fur et à mesure que l’enquête progresse.

“Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à l’Ukraine et au peuple ukrainien face à l’agression russe en cours, ainsi que notre volonté continue de tenir la Russie responsable de ses attaques effrontées contre les communautés ukrainiennes, alors même que le G20 se réunit pour faire face aux impacts plus larges de la guerre. Nous exprimons tous nos condoléances aux familles des victimes en Pologne et en Ukraine.

Cependant, tout en s’adressant aux journalistes, Biden a déclaré qu’il était “peu probable” que le missile provienne de Russie, cependant, il a soutenu l’enquête de la Pologne.

“Il existe des informations préliminaires qui contestent cela”, a déclaré Biden aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si le missile avait été tiré depuis la Russie.

“Il est peu probable dans les lignes de la trajectoire qu’il ait été tiré depuis la Russie, mais nous verrons.”

On ne sait pas si le président a suggéré que le missile n’a pas du tout été tiré par la Russie, cependant, l’Ukraine conserve des stocks d’anciennes armes soviétiques et de fabrication russe.

Biden a exprimé ses « profondes condoléances » au président polonais Andrzej Duda.

Il a promis sur Twitter “le plein soutien et l’assistance des États-Unis à l’enquête de la Pologne” et “a réaffirmé l’engagement à toute épreuve des États-Unis envers l’Otan”.

La Pologne a déclaré mercredi matin qu’un missile “de fabrication russe” était tombé dans l’est du pays, tuant deux personnes.

Le président ukrainien Volodymr Zelenskyy a qualifié l’attaque “d’escalade très significative” de la guerre.

La Russie a nié toute implication dans l’attaque.

Le gouvernement polonais enquête sur l’attaque et a annoncé qu’il augmenterait son niveau de préparation militaire.

“Nous agissons avec calme”, ​​a déclaré le président polonais Andrzej Duda. “C’est une situation difficile.”

SUNAK ET BIDEN SE RENCONTRENT

Le couple et leurs délégations se sont rencontrés dans une salle en plein air d’un hôtel de luxe, entouré d’un étang à carpes et de plantes tropicales.

Ils étaient protégés du chaud soleil de midi par un toit de chaume.

Après leurs brèves remarques en haut de la réunion, ils se sont serré la main et se sont souri chaleureusement.

Le président Biden a déclaré: “Ce matin, nous avons déjà rencontré nos collègues dirigeants de l’OTAN et du G-7 pour discuter des dernières frappes de missiles de la Russie contre Kyiv et l’ouest de l’Ukraine – c’est impitoyable. Je veux dire, c’est à la limite – c’est bien au-dessus. Au moment où les dirigeants mondiaux réunis ici à Bali cherchent à faire progresser la paix mondiale, les cibles civiles frappantes de Poutine – les enfants et les femmes. Je veux dire, c’est juste, c’est presque – selon mes mots, pas les vôtres – barbare.

En réponse, le Premier ministre Sunak a déclaré : « C’est un grand honneur d’avoir l’opportunité de m’asseoir avec vous. Je pense que le partenariat entre nos pays est unique et durable. Et bien sûr, c’est plus grand que deux individus. Je suis fier d’en avoir la gérance en ce moment.

« Et comme vous l’avez dit, les États-Unis sont notre allié le plus proche, notre plus grand partenaire commercial, notre partenaire de sécurité le plus proche. Et je suis heureux de voir ce partenariat en action faire du bien, qu’il s’agisse de résister – et je suis d’accord avec vos propos – aux activités barbares de la Russie en Ukraine, mais aussi de lutter contre le changement climatique, de stabiliser l’économie mondiale. Nos valeurs sont alignées, nos intérêts sont alignés et nous pouvons faire beaucoup de bien en travaillant ensemble.

La paire a refusé de répondre aux questions des journalistes sur la frappe de missiles en Pologne.