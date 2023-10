Joe Biden et Rishi Sunak cherchent un accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis avant les élections de 2024 – POLITICO

LONDRES – Le président Joe Biden et le Premier ministre Rishi Sunak préparent un accord commercial « fondamental » entre les États-Unis et le Royaume-Uni, qui devrait être conclu avant que les deux hommes ne soient réélus l’année prochaine, selon des documents divulgués à POLITICO.

Les négociations devraient commencer ce mois-ci et la première série de chapitres sera achevée au printemps de l’année prochaine, selon un projet de plan préparé par le bureau du représentant américain au Commerce (USTR) fin août.

L’accord-cadre présenté dans les documents ne contient pas les engagements d’accès au marché requis pour un accord de libre-échange formel aux yeux de l’Organisation mondiale du commerce.

Mais l’accord proposé irait bien plus loin que tout ce qui a été envisagé publiquement jusqu’à présent, l’USTR proposant de traiter des questions épineuses comme l’agriculture à travers 11 chapitres qui incluent également les droits du travail, l’environnement, les chaînes d’approvisionnement, la réglementation des services, les documents commerciaux numériques et autres. .

« Nous discutons et envisageons une série de choses, mais tout n’en est qu’à ses débuts et rien n’est encore finalisé », a déclaré une personne proche des discussions.

Le plan fixe le « calendrier cible pour achever les négociations » sur la liste initiale des chapitres au printemps 2024, avant les élections américaines de novembre prochain et les élections générales britanniques de 2024.

Bloomberg a rapporté en avril que le Royaume-Uni était dans l’espoir de relancer les négociations commerciales avec les États-Unis lorsque Biden s’est rendu à Belfast plus tard dans le mois.

Mais Sunak a déclaré que la situation avait « évolué » lorsqu’on lui a demandé en juin pourquoi le gouvernement britannique avait rompu un engagement manifeste en faveur d’un accord avec les États-Unis, qui avait été présenté par ses partisans comme le plus gros prix de l’après-Brexit.

Peurs agricoles

Provisoirement baptisée Forum de partenariat commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni (TPF), l’initiative « cherchera à négocier un nouvel accord commercial fondamental pour créer un mécanisme permanent de coordination et de coopération sur les questions de politique commerciale d’intérêt mutuel et à approfondir davantage les liens commerciaux existants ». entre la Grande-Bretagne et les États-Unis

L’administration Biden veut des concessions sur l’agriculture, mais le ministère britannique de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales « bloque cela », a déclaré un responsable du gouvernement britannique qui a requis l’anonymat car il n’a pas été autorisé à parler aux médias. « C’est maintenant avec le Premier ministre [Rishi Sunak] prendre la décision de l’inclure ou non.

Mais il y a des inquiétudes au sein du ministère du Commerce et des Affaires, a déclaré le responsable, que si les barrières agricoles ne sont pas discutées, « cela poussera les États-Unis à se retirer ».

Les pratiques agricoles américaines comme le poulet lavé au chlore et le bœuf injecté aux hormones sont utilisées depuis longtemps été controversé et s’est avéré un point de friction dans les négociations entre Boris Johnson et Donald Trump.

« Vraisemblablement, cela ne les inclura pas parce que c’est une ligne rouge pour Rishi Sunak », a déclaré un lobbyiste britannique de l’agriculture. Autrement, ont-ils souligné, ce serait « une chute majeure » après que Sunak a déclaré que le bœuf traité aux hormones et le poulet lavé au chlore seraient interdits du marché britannique. lors d’un sommet sur l’alimentation plus tôt cette année. Ils espèrent que l’accord permettra la suppression des barrières non tarifaires, ce qui pourrait bénéficier aux deux parties, ont-ils ajouté.

Le pacte est calqué sur le Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité dirigé par les États-Unis (IPEF) qui aborde la réglementation et les barrières non tarifaires avec des pays comme la Corée du Sud, la Thaïlande et les Fidji, ainsi que l’accord entre les États-Unis et Taiwan finalisé au cours de l’été, a déclaré un consultant en affaires qui a requis l’anonymat pour s’exprimer sur des questions sensibles.

Cela fournirait « un cadre qui aide à l’alignement des normes et des réglementations de manière cohérente », ont-ils déclaré. Le principal inconvénient de l’accord est qu’il n’y a « pas d’accès au marché », ont-ils ajouté. L’administration Biden ne propose cela à aucun partenaire commercial.

Le calendrier des premiers chapitres est serré. « À moins que vous ne le fassiez aussi rapidement, le projet de loi ne sera pas adopté par le Congrès avant les élections britanniques et américaines », a déclaré le consultant en affaires.

Il y a « un réel appétit à la Chambre pour un accord commercial avec le Royaume-Uni », a déclaré Duncan Edwards, directeur général de BritishAmerican Business, un lobby commercial transatlantique. « Si un accord était négocié, il serait certainement approuvé à la Chambre », a-t-il déclaré, « en supposant que nous puissions résoudre les problèmes liés à l’agriculture ».

Les négociations devraient débuter ce mois-ci et se dérouleraient parallèlement aux négociations en cours pour un accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni sur les minéraux critiques.

« Les chapitres spécifiques constitueraient un accord fondamental qui pourrait être approfondi et développé au fil du temps, élargissant à la fois l’éventail des questions couvertes ainsi que la profondeur des engagements », propose l’USTR.

Le gouvernement britannique a été contacté pour commentaires. La Maison Blanche a refusé de le faire.