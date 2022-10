Joe Biden et Rishi Sunak acceptent de soutenir l’Ukraine et de tenir tête à la Chine

Joe Biden et Rishi Sunak se sont mis d’accord mardi pour soutenir l’Ukraine et tenir tête à la Chine.

Ils ont parlé après que Sunak soit devenu le nouveau Premier ministre britannique.

Les dirigeants ont réaffirmé la “relation spéciale” entre les deux pays.

Le président américain Joe Biden et le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak ont ​​convenu mardi lors de pourparlers de travailler ensemble pour soutenir l’Ukraine et tenir tête à la Chine, a déclaré la Maison Blanche.

Ils se sont exprimés pour la première fois quelques heures après que Sunak soit devenu le troisième Premier ministre britannique cette année, héritant d’une crise économique suite à la démission de Liz Truss après un mandat de seulement 49 jours.

Les deux dirigeants ont également réaffirmé la “relation spéciale” qui existe entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, et ont déclaré qu’ils travailleraient ensemble pour faire progresser la sécurité et la prospérité mondiales, a déclaré la Maison Blanche dans une lecture de la conversation.

“Les dirigeants ont convenu de l’importance de travailler ensemble pour soutenir l’Ukraine et tenir la Russie responsable de son agression”, indique le communiqué.

La Maison Blanche a déclaré que Biden et Sunak avaient également convenu de “relever les défis posés par la Chine”, que Washington a identifiée comme son principal rival géopolitique et économique sur la scène mondiale aujourd’hui.

Downing St avait précédemment publié sa propre lecture de l’appel dans laquelle il indiquait que le couple “avait discuté de l’étendue de la coopération entre le Royaume-Uni et les États-Unis, à la fois bilatéralement et dans des régions telles que l’Indo-Pacifique”, ainsi que de la question plus controversée de Irlande du Nord.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré mercredi que Washington devait abandonner sa “réflexion à somme nulle” sur Pékin.

Wang a dit :

La Chine est un partenaire et un [source of] opportunité pour le développement de tous les pays, et non un défi et une menace.

“Au lieu de répandre sa “théorie de la menace chinoise” dépassée et de constituer une petite clique sans avenir, elle devrait essayer d’établir un nouvel état d’esprit d’ouverture, d’inclusion et de coopération gagnant-gagnant, et faire davantage pour promouvoir la paix et le développement dans le monde.”

Plus tôt mardi, Biden a félicité Sunak dans un tweet.

Lundi, Biden a décrit la nomination du premier Premier ministre britannique non blanc comme “assez étonnante, une étape révolutionnaire”.

La Grande-Bretagne a été un allié européen clé des États-Unis dans l’armement et le soutien de l’armée ukrainienne alors qu’elle tente de repousser l’invasion russe, qui a commencé en février.