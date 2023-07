Joe Biden et Olaf Scholz signalent un long chemin vers l’adhésion de l’Ukraine

Biden a déclaré qu’il avait longuement parlé au président ukrainien de la question et a promis que les États-Unis continueraient à fournir la sécurité et des armes à l’Ukraine, comme ils l’ont fait pour Israël, pendant que le processus se déroule.

Les négociations de plus en plus tendues sur la façon de caractériser la demande d’adhésion de l’Ukraine menacent d’exposer les divisions sur les limites du soutien à Kiev et les craintes aux États-Unis et en Allemagne que l’OTAN puisse être entraînée dans la guerre.

Zelensky est invité au sommet, mais a menacé de ne pas y assister si l’OTAN ne signalait pas de progrès concrets par rapport à la déclaration de 2008 selon laquelle l’Ukraine « deviendrait » membre.

L’Allemagne a déployé le système de défense aérienne à longue portée Patriot à l’aéroport de Vilnius pour des raisons de sécurité lors du sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie. Crédit: PA

Il a déclaré dimanche à ABC, basé aux États-Unis, que « tout était une question de volonté politique juste pour trouver la bonne formulation et inviter l’Ukraine ».

Ceux qui réclament une voie claire pour l’adhésion de Kiev – y compris l’Estonie et la Pologne – soutiennent que rien de moins impliquerait que l’OTAN ignore les appels de l’Ukraine à la protection d’après-guerre en vertu de la clause de défense mutuelle de l’article 5 de l’alliance, et aiderait Poutine à atteindre l’un de ses objectifs déclarés de l’invasion : bloquer l’entrée du pays dans l’alliance.