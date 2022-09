Joe Biden et Liz Truss ont beaucoup de désaccords avant leur première rencontre

Ja relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis allait toujours être un peu différente sous le mandat de Joe Biden.

Dans ses premiers mots au peuple britannique en tant que président élu, une réponse impromptue à une question d’un journaliste de la BBC, il a laissé entrevoir ses véritables sentiments : “La BBC ? Je suis irlandais », a-t-il plaisanté avant de s’éloigner vivement sans un mot de plus.

Il a connu un début difficile sous la direction de Boris Johnson, que Biden avait qualifié de «clone physique et émotionnel» de Donald Trump en 2019. Il s’est poursuivi avec des désaccords sur le statut du Frontière irlandaise suite aux complications du Brexit.

Et cela devrait se poursuivre sous la nouvelle direction de Liz Truss, qui doit rencontrer Biden lors de sa première réunion bilatérale avec les États-Unis en tant que Premier ministre mercredi.

Il se trouve que dans les jours qui ont précédé la réunion, les deux dirigeants se sont concentrés sur la vente de leurs programmes économiques respectifs au public national – Mme Truss dans un aperçu de son premier mini-budget et M. Biden en mode campagne pour les mi-parcours. Et il se trouve que ces agendas sont diamétralement opposés.

S’adressant aux journalistes avant son départ pour New York, Mme Truss a déclaré à propos de son prochain plan économique: “La baisse des impôts conduit à la croissance économique, cela ne fait aucun doute dans mon esprit.”

Le lendemain matin, M. Biden a tweeté: “J’en ai marre des retombées économiques. Cela n’a jamais fonctionné.”

Le moment pourrait être une coïncidence, peut-être. Mais un désaccord fondamental sur la manière d’aider leurs citoyens, associé à une longue liste de différences politiques et idéologiques qui touchent au commerce et aux frontières, n’augure rien de bon pour l’avenir des relations américano-britanniques.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Dans les années 1980, la Grande-Bretagne et les États-Unis étaient en phase sur leur politique économique. Ronald Reagan et Margaret Thatcher, autrefois décrits comme « âmes sœurs politiques », a contribué à renforcer la relation spéciale lorsqu’ils ont tous deux cherché à réduire la taille de l’État, à stimuler la privatisation et à réduire les impôts. Après leur première rencontre, M. Reagan a écrit dans une lettre au chef du Parti conservateur de l’époque : “Vous avez un partisan enthousiaste ici dans les ‘colonies'”.

Mais aussi proches que Reagan et Thatcher l’étaient, M. Biden et Mme Truss sont tout aussi opposés. Alors que Mme Truss se considère comme une héritière de Thatcher, M. Biden a impliqué Franklin D Roosevelt et le New Deal.

M. Biden a gouverné en partant du principe que des investissements publics massifs et des impôts plus élevés pour les riches se traduiraient par une économie plus forte. Il a adopté le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars en mars 2021 dans le but de relancer l’économie américaine après l’effondrement de la pandémie. En août de cette année, il a adopté un autre projet de loi de dépenses qui investirait 260 milliards de dollars sur 10 ans pour réduire les émissions climatiques et réduire les coûts des soins de santé, tout en augmentant les impôts de 326 milliards de dollars au cours de la même période.

La prescription de Mme Truss pour la croissance économique, quant à elle, consiste à réduire les impôts et à supprimer les limites des bonus des banquiers. Elle a dit qu’elle était prête à être un Premier ministre impopulaire afin de réaliser sa vision.

“Ce qui est important pour moi, c’est que nous développions l’économie britannique, car c’est ce qui finira par générer des salaires plus élevés, plus d’investissements dans les villes et les villes à travers le pays, c’est ce qui finira par apporter plus d’argent dans les poches des gens, et cela contribuera également nous permettre de financer des services comme le National Health Service », a-t-elle déclaré Nouvelles du ciel.

“Et pour obtenir cette croissance économique, la Grande-Bretagne doit être compétitive”, a-t-elle ajouté.

Et tandis que M. Biden augmente les impôts des riches, Mme Truss va dans l’autre sens.

“Je n’accepte pas cet argument selon lequel réduire les impôts est en quelque sorte injuste”, a-t-elle déclaré à Sky News.

“Je veux dire, ce que nous savons, c’est que les personnes ayant des revenus plus élevés paient généralement plus d’impôts. Ainsi, lorsque vous réduisez les impôts, il y a souvent un avantage disproportionné parce que ces personnes paient plus d’impôts en premier lieu”, a-t-elle ajouté.

Mme Truss se rendra également à la réunion avec M. Biden sans s’attendre à conclure un accord commercial avec les États-Unis, ce qui était un objectif clé de ses deux prédécesseurs et un engagement de campagne pour le Brexit.

La frontière irlandaise sera également probablement à l’ordre du jour. Mme Truss a indiqué qu’elle prévoyait de passer outre le protocole d’Irlande du Nord dans la législation pour réécrire l’accord sur le Brexit conclu avec l’Union européenne. M. Biden a déjà fait part de ses inquiétudes quant au fait que l’imposition de contrôles aux frontières entre l’Irlande du Nord et l’Irlande compromettrait les accords de paix entre les deux parties.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré mardi que l’Irlande du Nord serait au centre des discussions.

M. Biden “encouragera le Royaume-Uni et l’Union européenne à trouver un résultat pratique garantissant qu’il n’y a aucune menace pour les principes fondamentaux de l’accord du Vendredi saint”, a déclaré M. Sullivan, faisant référence à l’accord de 1998 qui a ouvert la voie à la paix en Irlande du Nord.

Cependant, les deux auront au moins un terrain d’entente. Après les États-Unis, la Grande-Bretagne a été l’un des principaux contributeurs d’aide à l’Ukraine dans ses efforts pour repousser l’invasion russe.

Mme Truss a déclaré que sa priorité pour la réunion était de “s’assurer que nous sommes capables de faire face collectivement à l’agression russe” et de veiller à ce que “nous ne soyons pas stratégiquement dépendants de régimes autoritaires”.

“Je veux travailler avec nos alliés comme les États-Unis, comme la France, l’UE, les États baltes, la Pologne pour relever le défi auquel nous sommes confrontés à cause de l’agression russe”, a-t-elle déclaré. “Cela devrait être notre priorité.”