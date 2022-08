Joe Biden et les célébrités réagissent au vote du Kansas pour protéger l’avortement – ​​Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jim Watson/UPI/Shutterstock

Président Joe Biden était parmi les nombreuses personnes qui ont célébré le vote des citoyens du Kansas pour protéger le droit à l’avortement le mardi 2 août. Le président s’est joint à d’autres politiciens et célébrités pour célébrer le vote, qui marque une victoire majeure dans la lutte pour la protection du droit à l’avortement. La décision a maintenu le droit à l’avortement dans la constitution de l’État, et il a été décidé avec un vote de 59 à 41 %, par Le New York Times. Le Kansas a marqué l’un des premiers votes au niveau de l’État depuis l’annulation de Roe v. Wade en juin. Biden a qualifié le vote de “victoire importante”.

Joe Biden

Ce soir, les Kansans ont utilisé leur voix pour protéger le droit des femmes de choisir et d’accéder aux soins de santé reproductive. C’est une victoire importante pour le Kansas, mais aussi pour tous les Américains qui croient que les femmes devraient pouvoir prendre leurs propres décisions en matière de santé sans ingérence du gouvernement. – Président Biden (@POTUS) 3 août 2022

Le président a non seulement célébré la décision du Kansas, mais il a également expliqué ce que le vote signifiait pour tout le pays. “C’est une victoire importante pour le Kansas, mais aussi pour tous les Américains qui pensent que les femmes devraient pouvoir prendre leurs propres décisions en matière de santé sans ingérence du gouvernement”, a-t-il écrit.

Elisabeth Warren

C’est énorme : le droit à l’avortement était sur le bulletin de vote pour la première fois depuis Roe, et les habitants du Kansas ont voté pour préserver l’accès. Je suis reconnaissant jusqu’aux orteils pour tous ceux qui ont aidé à stopper cette dangereuse mesure de vote dans son élan. https://t.co/krqSdoK4E2 – Elizabeth Warren (@ewarren) 3 août 2022

Biden n’était pas le seul homme politique à célébrer ! Sénateur Elisabeth Warren (D-MA) a remercié l’État du Tournesol, après son vote. “Je suis reconnaissante jusqu’aux orteils pour tous ceux qui ont aidé à stopper cette dangereuse mesure de vote dans son élan”, a-t-elle écrit.

Amy Klobuchar

⏰ Appel au réveil !

Merci KANSAS ! Les femmes de ce pays veulent prendre leurs propres décisions concernant leurs soins de santé génésique. Ils ne veulent pas que les politiciens les fabriquent pour eux. – Amy Klobuchar (@amyklobuchar) 3 août 2022

Sénateur Amy Klobuchar a également qualifié le vote de “réveil”, montrant que les droits à l’avortement sont extrêmement importants pour les femmes partout aux États-Unis. « Les femmes de ce pays veulent prendre leurs propres décisions concernant leurs soins de santé reproductive. Ils ne veulent pas que les politiciens les fabriquent pour eux », a-t-elle écrit.

Dan Plutôt

Ouah. Kansas. Il est peut-être temps de remanier le jeu de la sagesse conventionnelle pour les mi-parcours. – Dan Plutôt (@DanRather) 3 août 2022

Dorothy : Nous ne sommes plus au Kansas.

Électeurs du droit à l’avortement : Oh oui, nous le sommes. – Dan Plutôt (@DanRather) 3 août 2022

D’autres commentateurs politiques et stars ont également pesé. Diffuseur légendaire Dan Plutôt a parlé de la façon dont le vote au Kansas pourrait signifier pour les mi-mandat à l’automne. Bien qu’il ne se soit pas développé davantage, il a peut-être fait référence au fait que le Kansas votait souvent pour les républicains. L’État avait voté pour l’ancien président Donald Trump aux élections de 2020. “Il est peut-être temps de remanier le jeu de la sagesse conventionnelle pour les mi-mandats”, a-t-il écrit. Il a également fait une pièce de théâtre sur la célèbre ligne de Le magicien d’Oz de ne plus être au Kansas.

Georges Takei

Kansas! Si nous pouvons les écraser sur le droit à l’avortement là-bas, nous pouvons les combattre partout. Qui est prêt ? —George Takei (@GeorgeTakei) 3 août 2022

En dehors de la sphère politique, un tas d’autres stars ont célébré le vote, y compris Star Trek icône George Takei. Il semblait énergique pour continuer le combat pour protéger le droit de choisir. « Si nous pouvons les écraser sur le droit à l’avortement là-bas, nous pouvons les combattre partout. Qui est prêt ? il a écrit.

Henri Winkler

Merci Kansas !! —Henri Winkler (@hwinkler4real) 3 août 2022

Certains messages étaient simplement des remerciements pour le vote. Acteur comique légendaire Henri Winkler a gardé son message court. « Merci Kansas ! » il a écrit.

Rob Reiner

KANSAS OUAIS !!! – Rob Reiner (@robreiner) 3 août 2022

Acteur et réalisateur Rob Reiner a également écrit un message de célébration, semblant applaudir le récent vote pour le droit à l’avortement. “Kansas Ouais!” il a écrit en majuscules.