Joe Biden et la parabole du son de raisin

“C’est quelque chose que j’ai appris lorsque j’essayais des cas devant des jurys”, a déclaré Emmer. “Vous comprenez quel est le thème de l’affaire.” Il en va de même pour la politique, a-t-il déclaré: “Vous savez quel est votre message et vous le martelez tous les jours.”

“Les démocrates ont passé les deux dernières années à sauver les petites entreprises américaines, à sauver des emplois, à maîtriser une pandémie et à investir dans l’avenir de l’Amérique”, a répliqué le représentant Sean Patrick Maloney de New York. “Tom Emmer et son équipe hétéroclite d’extrémistes MAGA colportaient des théories du complot mortelles et déchiraient 50 ans de liberté reproductive – c’est ce qui est sur le bulletin de vote mardi.”