Joe Biden et Kevin McCarthy se rencontrent sur le plafond de la dette américaine

Le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, s’adresse aux journalistes à la suite d’une réunion avec le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants du Congrès à la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 29 novembre 2022.

WASHINGTON – Alors que le président Joe Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy se préparent à se rencontrer mercredi après-midi pour discuter de l’échéance imminente du plafond de la dette américaine, les deux parties se livrent une bataille de messagerie de plus en plus amère, qui offre un aperçu de la façon dont les prochains mois de combat politique au couteau pourrait se dérouler.

Mercredi matin, McCarthy a tenu une réunion à huis clos avec son caucus du GOP au Capitole pour prévisualiser sa rencontre avec Biden. En quittant cette réunion, l’orateur a déclaré que son objectif était “juste l’éducation” de ses membres, selon Bloomberg News.

“Si [Biden] ne veut pas faire de politique, et s’il veut commencer à négocier, asseyons-nous et commençons à négocier là où nous pourrions nous réunir pour le public américain », a déclaré McCarthy.

Mais alors que McCarthy dit qu’il se prépare à une négociation, la Maison Blanche ferme les écoutilles pour un combat.

Une note de service de la Maison Blanche diffusée mardi visait à présenter la réunion de 15 h 15 HE comme une confrontation, entre un président démocrate qui protégera la sécurité sociale, l’assurance-maladie, l’assurance maladie et les coupons alimentaires, et une majorité républicaine à la Chambre qui exigera des coupes dans ces derniers. programmes en échange d’aider les démocrates à éviter un défaut catastrophique sur la dette de la nation.

Le département du Trésor a commencé à prendre des mesures extraordinaires pour continuer à payer les factures du gouvernement et s’attend à pouvoir éviter un tout premier défaut de paiement au moins jusqu’au début juin. Si le Congrès n’augmente pas ou ne suspend pas le plafond de la dette d’ici là, cela pourrait causer des ravages économiques dans le monde entier.

McCarthy a toujours déclaré que les coupes dans les programmes populaires de sécurité sociale et d’assurance-maladie étaient “hors de propos” dans toute discussion sur le plafond de la dette. Mais les démocrates soulignent les plans et propositions antérieurs du GOP pour affirmer que le parti vise en fin de compte à réduire les prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie.

La note de trois pages du directeur du Conseil économique national Brian Deese et de la directrice du Bureau de la gestion et du budget Shalanda Young a déclaré que Biden prévoyait de demander deux choses à McCarthy : premièrement, garantir publiquement que les États-Unis ne feront jamais défaut sur leur dette.

C’est une promesse qui, si elle était faite, priverait effectivement McCarthy de tout levier dont il dispose dans le processus de plafonnement de la dette.

Biden demandera également à McCarthy quand les républicains de la Chambre prévoient de publier un “budget détaillé et complet”. Ce n’est un secret pour personne que les républicains de la Chambre sont divisés sur les programmes fédéraux à réduire dans leur effort plus large pour réduire les dépenses gouvernementales. En faisant pression sur McCarthy pour qu’il publie un budget détaillé, les démocrates espèrent mettre en lumière ces divisions.

McCarthy s’est moqué du mémo.

“Monsieur le président : j’ai reçu le mémo de votre personnel. Je ne suis pas intéressé par les jeux politiques”, a écrit le président de la Chambre sur Twitter peu après la publication du mémo. “Je viens négocier pour le peuple américain.”

Mais alors que McCarthy peut dire qu’il vient parler, Biden a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne négocierait en aucun cas avec les républicains sur la limite de la dette. Ceci en dépit du fait que Biden a besoin des votes républicains et du soutien de McCarthy pour faire adopter une législation sur le plafond de la dette à la Chambre.

McCarthy a également visé Biden à ce sujet.

“C’est irresponsable de dire en tant que leader du monde libre qu’il ne va pas négocier”, a déclaré McCarthy aux journalistes au Capitole mardi. “J’espère que c’est juste [Biden’s] personnel et pas lui.”