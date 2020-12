Joe Biden et Kamala Harris ont été nommés « Personnalité de l’année » 2020 du magazine Time jeudi pour leur victoire électorale sur Donald Trump.

Le couple démocrate a été choisi avant trois autres finalistes: les travailleurs de la santé de première ligne et Anthony Fauci, le mouvement pour la justice raciale et le président Trump.

Trump n’a pas encore répondu à la nouvelle qu’il a perdu contre Biden, mais il est connu pour avoir une querelle en cours avec le magazine sur son incapacité à le choisir les années précédentes. Il a été nommé Time Person of the year en 2016.

La couverture du magazine Time 2020 Person of the Year contient des portraits de Biden, 78 ans, et Harris, 56 ans, avec le sous-titre « L’histoire de l’Amérique changeante ».

« Pour avoir changé l’histoire américaine, pour montrer que les forces d’empathie sont plus grandes que les furies de la division, pour partager une vision de la guérison dans un monde en deuil », a déclaré le rédacteur en chef de Time Edward Felsenthal à propos de ce choix.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont critiqué Time pour avoir choisi Biden et Harris

D’autres ont plaisanté en disant que Trump avait de nouveau perdu contre Biden avec le choix du temps

Felsenthal note: «Chaque président élu depuis le FDR a, à un moment donné au cours de son mandat, été une personne de l’année, près d’une douzaine d’entre eux lors d’une année d’élection présidentielle. C’est la première fois que nous incluons un vice-président.

«Ensemble, ils ont proposé la restauration et le renouvellement en un seul billet. Et l’Amérique a acheté ce qu’elle vendait », a-t-il ajouté.

Biden a battu Trump par 306 votes de collège électoral contre 232 de Trump pour mettre fin à la présidence du magnat de l’immobilier devenu politicien après un mandat.

Il a reçu environ sept millions de voix de plus que son adversaire républicain, qui n’a pas encore concédé, affirmant une fraude généralisée dont il n’y a aucune preuve.

Le temps a fait l’éloge du ticket démocrate pour avoir évincé un président sortant pour la dixième fois de l’histoire des États-Unis.

Trump a été nommé Personne de l’année par le magazine en 2016, photo ci-dessus

«Biden et Harris ont dû raviver la force décroissante du parti avec des électeurs blancs sans diplôme universitaire; dynamiser sa base émergente de jeunes électeurs urbains diversifiés; et motiver les hordes de banlieusards en colère, en particulier les diplômés universitaires et les femmes, qui avaient fui le GOP de l’ère Trump », a-t-il écrit.

Interrogé par Time ce qu’il aimerait que les gens disent de lui après quatre ans à la Maison Blanche, Biden a répondu: « Cette Amérique était mieux et les Américains moyens sont mieux le jour de notre départ que le jour de notre arrivée. C’est mon objectif.

Harris est le premier vice-président élu à être nommé Personne de l’année.

Elle a déclaré dans une interview avec Time que l’administration de Biden devrait s’attaquer à une multitude de problèmes de la Maison Blanche, y compris la pandémie, une « crise économique » et un « compte rendu de la justice raciale depuis longtemps ».

«Nous devons être capables d’effectuer plusieurs tâches à la fois, comme n’importe quel parent ou être humain», a déclaré Harris.

Trump, sur la photo, n’a pas encore parlé de sa perte contre Biden pour la personne du temps de l’année

Les travailleurs de la santé figuraient également parmi les finalistes pour la personne du temps de l’année en 2020. Sur la photo, des travailleurs médicaux en tenue de protection dans l’Ohio en novembre

Les travailleurs essentiels en première ligne contre la pandémie de coronavirus, y compris les médecins, les infirmières et les employés des épiceries, avaient été en tête d’un sondage des lecteurs sur qui devrait être nommé personne de l’année.

Le choix de Biden et Harris a été accueilli avec un mélange d’éloges et de critiques, certains affirmant qu’il s’agissait d’un mépris envers le personnel médical.

«Time Magazine ne choisit pas les travailleurs de première ligne comme des personnes de l’année qui ont tant donné et sacrifié cette année. condamné @Curtis Houck.

« Au lieu de cela, ils montrent leur inclinaison d’extrême gauche (et leur haine pure pour les 74 millions d’Américains qui ont voté pour le président Trump) en choisissant Joe Biden et Kamala Harris. »

«Paresseux, paresseux, @TIME», a écrit @ BrianDHinson1. « Si @BarackObama n’avait pas détruit le terrain de jeu, Biden n’aurait même pas obtenu la nomination. Un faucon et un flic. Il aurait pu y avoir mieux.

Les critiques se sont tournés vers Twitter pour critiquer la décision de négliger les travailleurs de la santé

Certains fans de Trump ont plaisanté sur le fait que c’était la seule victoire que Biden aurait, malgré sa victoire électorale

«Donnez à Joe Biden le prix TIME Person of the Year. Il aura besoin de quelque chose car il n’obtiendra pas l’ovale », a plaisanté @DeanBrowningPA.

D’autres ont affirmé que la blague concernait Trump car il avait encore été battu par Biden.

«People of the Year du magazine Time: Biden et Harris. Cela signifie que Biden a encore battu Trump », a déclaré @Toure.

«Joe Biden et Kamala Harris sont la personne du temps de l’année. Ne vous inquiétez pas Donald Trump, vous pouvez toujours être le prisonnier de l’année Doing Time », a tweeté The Palmer Report.

« Maintenant que Biden et Harris ont été nommés Time person of the year, le GOP prévoit de porter plainte pour fraude, tandis que Lou Dogs et Hannity crient sans cesse à propos du complot », a plaisanté Twitter Kurt Eichenwald, faisant référence aux offres légales de Trump pour annuler l’élection. résultats tout en faisant des allégations de fraude non fondées.

« Et @KenPaxtonTX poursuivra également Time, léchant la main de Trumps tout en cherchant un pardon corrompu et criminel. »

Les fans de Biden ont plaisanté en disant que Trump essaierait également de poursuivre en justice pour annuler sa perte ici

« Trump fera rage sur Twitter à propos de Biden / Harris d’être la personne de l’année en 3-2-1 … », a ajouté Amy Siskind.

Trump est resté silencieux alors que la nouvelle de sa perte a éclaté. Au lieu de cela, il a continué à tweeter ses allégations non fondées de fraude électorale et a ignoré le résultat de Time.

La campagne de Trump a partagé cette image de lui superposée sur le corps de la gagnante de 2019, Greta Thunberg, après que le président était furieux de ne plus avoir gagné.

« Pourquoi les Fake News Media, le FBI et le DOJ n’ont-ils pas rapporté l’affaire Biden AVANT les élections. Eh bien, c’est bon, nous avons quand même gagné l’élection – 75 000 000 VOTES !!! il a écrit parmi les tweets de jeudi soir.

Au cours des années précédentes, Trump a fait rage contre le magazine pour avoir choisi d’autres personnes.

L’année dernière, sa campagne a même diffusé une image de son visage superposée à la couverture sur le corps de l’activiste Great Thunberg, 16 ans, qui était le lauréat 2019.

La querelle de Trump sur Twitter avec Time remonte à 2012 lorsqu’il a écrit: « Je savais l’année dernière que @TIME Magazine avait perdu toute crédibilité en ne m’incluant pas dans leur Top 100 … »

Il a encore fulminé en 2013, affirmant: « La liste des 100 personnes les plus influentes dans le Time Magazine est une blague et un coup de théâtre qui, comme Newsweek, sera bientôt mort. Mauvaise liste!

Une trêve temporaire a émergé en août 2015 après qu’il ait honoré la couverture, mais s’est effondrée à nouveau lorsque la chancelière allemande Angela Merkel a été nommée Personne de l’année 2015.

« Je vous ai dit que @TIME Magazine ne me choisirait jamais comme personne de l’année bien que ce soit le grand favori. Ils ont choisi la personne qui ruine l’Allemagne », a-t-il déclaré.

Pourtant, un an plus tard, Trump était leur choix, qu’il a qualifié de « grand honneur ».

Le président a affirmé qu’il avait de nouveau refusé cette chance en 2017 après avoir appris qu’il pouvait « probablement » être le gagnant, affirmant que « ce n’était pas bon et qu’il avait fait une passe ».

Pourtant, sa colère d’être négligé a de nouveau éclaté en 2019 avec le choix de Thunberg.

La querelle Trump Twitter avec le magazine Time a commencé en 2012

Trump a félicité le magazine de l’avoir choisi en 2016

Pourtant, il a renouvelé la querelle en 2017 alors qu’il n’était pas le choix principal

En 2019, Trump était en colère lorsque Greta Thunberg a été nommée Personne de l’année

‘Tellement ridicule. Greta doit travailler sur son problème de gestion de la colère, puis aller voir un bon vieux film avec un ami! Chill Greta, Chill! ‘ il a dit de l’activiste adolescent à l’époque.

Le prix du magazine Time – décerné chaque année depuis 1927 – honore la ou les personnes qui ont le plus influencé l’actualité, pour le meilleur ou pour le pire, au cours de l’année civile.

Plus tôt jeudi, Time a nommé la superstar du basketball LeBron James Athlète de l’année pour ses réalisations sur et en dehors du terrain.

Le joueur des Los Angeles Lakers, âgé de 35 ans, a été honoré pour avoir combattu la répression des électeurs parmi les citoyens noirs en un an lorsqu’il a remporté son quatrième titre NBA.

La sensation K-Pop BTS a été nommée Artiste de l’année.