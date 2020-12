Le président élu américain Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris ont reçu le prix 2020 de la «personne de l’année» du Time Magazine.

Le magazine américain sélectionne chaque année une personne, un groupe ou une idée qui a influencé les événements de l’année pour le meilleur ou pour le pire.

Le rédacteur en chef de Time Edward Felsenthal a déclaré que le magazine avait choisi les nouveaux démocrates américains: « pour avoir changé l’histoire américaine, pour avoir montré que les forces de l’empathie sont plus grandes que les fureurs de la division, [and] pour partager une vision de guérison dans un monde en deuil. «

Biden et Harris ont été élus pour succéder au président Donald Trump et au vice-président Mike Pence en novembre et font face à un certain nombre de défis lorsqu’ils entrent en fonction, notamment une pandémie qui s’est considérablement aggravée aux États-Unis, une prise en compte de l’injustice raciale, du changement climatique et bien d’autres. .

Joe Biden est l’une des personnes les plus âgées à avoir été nommée « Personne de l’année » à l’âge de 78 ans. Il remporte le titre un an après que le magazine ait nommé sa plus jeune « Personne de l’année » – Greta Thunberg.

Ils figuraient sur une liste restreinte avec le président sortant Donald Trump, le spécialiste américain des maladies infectieuses le Dr Anthony Fauci et des travailleurs de première ligne, ainsi que le mouvement pour la justice raciale.

Les agents de santé de première ligne et les organisateurs de la justice raciale ont été nommés «Gardiens de l’année» 2020.

« Les gardiens se mettent en danger pour défendre les idéaux sacrés de la démocratie », écrit le magazine dans son profil des groupes.

Eric Yuan, fondateur et PDG de la populaire application de visioconférence Zoom, a été nommé « Homme d’affaires de l’année ».

La plateforme de visioconférence est passée de 10 millions de participants quotidiens en décembre 2019 à environ 300 millions de participants aux réunions quotidiennes en avril 2020.

Time Magazine a également nommé le groupe pop coréen BTS « Entertainer of the Year » et le basketteur Lebron James comme « Athlete of the Year ».

Le magazine a cité la présence mondiale de BTS et son ascension record dans une année difficile, et les efforts des Los Angeles Lakers de James pour amener les gens à voter pour leurs choix.