En plus de la personne de l’année, TEMPS a récompensé plusieurs autres personnalités influentes, dont le groupe K-pop BTS et la star des Los Angeles Lakers James Lebron.

Le groupe de garçons a été nommé artiste de l’année, au grand plaisir de RM, 26; Jin, 28; Suga, 27; J-Hope, 26; Jimin, 25; V, 24; et Jung Kook‘s, 23 ans, des millions de fans. Ils ont parlé à TEMPS à propos de l’honneur, avec Suga disant au magazine: « Il y a des moments où je suis encore décontenancé par toutes les choses inimaginables qui se produisent. Mais je me demande: » Qui va faire ça, sinon nous? «

Quant à LeBron, il a été déclaré Athlète de l’année. Le magazine a reconnu ses réalisations sur et en dehors du terrain, soulignant son organisation à but non lucratif More Than a Vote et l’école I Promise.