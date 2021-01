Joe Biden et Kamala Harris sonnent dans leur administration avec une musique stimulante.

Avant le jour de l’inauguration le 20 janvier, le président élu et le vice-président élu ont publié une liste de lecture de 46 chansons en l’honneur de leur prochaine administration.

La collection comprend un large éventail de chansons, y compris des hymnes modernes comme « Find Your Way Back » de Beyoncé et « Levitating » de Dua Lipa, ainsi que des airs classiques comme « What a Fool Believes » de The Doobie Brothers et « Fool in » de Led Zeppelin la pluie. »

La playlist est désormais disponible sur SoundCloud, Spotify et Apple Music.

Selon un tweet vendredi du Comité inaugural de Biden, la liste des chansons a été organisée par DJ D-Nice et la compagnie de musique Raedio d’Issa Rae.

«Alors que cette merveilleuse transition de pouvoir s’ensuit, nous tenons fermement à ce que la joie de ces chansons sélectionnées soit évidente», lit-on dans la description de la playlist sur Spotify.

Voici la liste de lecture complète de Spotify:

Benoni Tagoe, l’un des cofondateurs de Raedio, a décrit le pouvoir de guérison de la musique dans une déclaration à Rolling Stone et Billboard.

« Nous savons que la musique a le pouvoir de rassembler les gens, et après une année de défis et de divisions nationales, nous espérons que cette collection servira d’indication d’un nouveau départ, d’un changement positif et d’un rappel que la musique de tous types est un langage commun », A déclaré Tagoe.

Biden et Harris ne sont pas les seuls politiciens à publier une playlist récemment. En novembre, l’ancien président Barack Obama a partagé une playlist en l’honneur de la sortie de son livre « A Promised Land ». La liste comprenait « des chansons mémorables de mon administration », a déclaré Obama dans un tweet, et comprenait des chansons de « Lose Yourself » d’Eminem au morceau des Beatles « Michelle ».

