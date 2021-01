Le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris ont partagé une playlist d’inauguration optimiste avant la cérémonie de prestation de serment de cette semaine, mettant en vedette des artistes comme Whitney Houston, Kendrick Lamar et Stevie Wonder.

« Find Your Way Back » de Beyonce, « Lovely Day » de Bill Withers et « Levitating » de Dua Lipa ne sont que quelques-uns des morceaux de la liste variée conçue pour les soirées d’inauguration à domicile et pour ceux qui veulent déménager fête.

La liste de lecture comprend 46 chansons pour célébrer le 46e président des États-Unis qui a prêté serment et a été organisée par DJ D-Nice et Raedio, le label de l’actrice Issa Rae.

La liste de lecture fait partie de la campagne du comité présidentiel inaugural pour que les Américains participent de chez eux, car des événements traditionnels comme le défilé ont été annulés en raison de la pandémie.

« Au cours d’une année tumultueuse qui a séparé tant d’êtres chers, la musique a été un vecteur cohérent qui nous a maintenus connectés. Que vous soyez une soul country, un passionné de jazz, un amateur de hip-hop, de musique classique ou tout simplement un adepte du rock and roll de l’ancien temps, la musique clarifie, inspire, unit et guérit », a déclaré Tony Allen, PDG de la commission inaugurale présidentielle.

La playlist est disponible sur les services de streaming Spotify, Apple Music, Tidal et Amazon Music.

La liste de lecture comprend un large éventail de genres allant de la musique électrique de Major Lazer au rock de Led Zeppelin, en passant par les succès de The Doobie Brothers et les singles de rap de Kendrick Lamar.

La chanson thème de célébration de la campagne Biden-Harris est «Higher Love» de Kygo et Whitney Houston, qui fait également partie de la programmation musicale.

«Ces chansons et ces artistes reflètent l’esprit implacable et la riche diversité de l’Amérique. Ils sont le score d’un nouveau chapitre et aideront à rassembler les gens alors que l’administration Biden-Harris commence son important travail pour unir notre pays », a déclaré Allen.

Le comité présidentiel inaugural crée également une émission spéciale télévisée aux heures de grande écoute pour la nuit de l’inauguration.

L’émission spéciale « Celebrating America » sera animée par Tom Hanks et diffusée en direct sur ABC, CBS, NBC, CNN et MSNBC de 20 h 30 à 22 h HNE le 20 janvier.

Il présentera des performances des artistes Jon Bon Jovi, qui a été vu pendant la campagne électorale avec Biden en Pennsylvanie, Demi Lovato et Justin Timberlake et Ant Clemons.

La semaine dernière, le comité inaugural a annoncé que «America United» serait le thème de l’événement de cette semaine, envoyant un message de paix et d’unité après l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Dans l’esprit d’un front uni, les anciens présidents de l’autre côté de l’allée politique assisteront à la cérémonie, notamment Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton avec toutes leurs épouses.

Le président Donald Trump a annoncé qu’il n’assisterait pas à la cérémonie.