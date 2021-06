Joe Biden et Jill Biden rencontrent la reine Elizabeth au château de Windsor après le G-7

Moins d’un an avant de marquer 70 ans sans précédent sur le trône, la reine Elizabeth II a rencontré son 13e occupant de la Maison Blanche, le président Joe Biden et son épouse, la première dame Jill Biden.

Les trois se sont réunis dimanche au château de Windsor, à la suite de la conclusion du sommet du G-7 auquel Joe Biden a assisté à Cornwall, en Angleterre.

L’hélicoptère du président a atterri sur la pelouse du château peu avant 17 heures, heure locale, et les Bidens sont montés dans une Land Rover noire – la voiture préférée de feu le prince Philip – pour rejoindre la reine sur une estrade extérieure pour prendre des photos. Sa Majesté portait un ensemble floral rose joyeux avec un chapeau assorti et des gants blancs, la première dame portait un tailleur-jupe bleu poudré (on l’a vue en train de glisser son masque facial dans sa poche) et le président a enfilé ses lunettes de soleil aviateur signature avec un costume bleu marine et cravate bleu clair.

Les trois se sont réunis pour « The Star-Spangled Banner » (« God Save the Queen », l’hymne national du Royaume-Uni, joué quelques minutes avant l’arrivée des Bidens), et la reine et la première dame sont restées sur l’estrade pendant que le président inspectait le La garde d’honneur en uniforme rouge et coiffée d’une peau d’ours s’est réunie sur le terrain du château. Lors de la visite de l’ancien président Donald Trump en 2018, Trump a enfreint le protocole royal en devançant la reine Elizabeth II lors de l’inspection.

Les Bidens se sont ensuite rendus à l’intérieur pour prendre le thé avec le monarque de 95 ans. Alors qu’ils quittaient l’estrade, Biden offrit un coup de coude à la reine. Elle n’a pas pris son bras, et est descendu tout en tenant la rampe.

Les Bidens ont émergé du château juste après avoir passé une heure entière avec la reine et sont montés à bord de l’hélicoptère pour le voyage de retour à Londres.

Par la suite, le président a déclaré aux journalistes de la piscine que la reine était « très aimable » et il l’a invitée à la Maison Blanche. Il a dit que le monarque lui rappelait sa défunte mère.

La semaine dernière, l’attachée de presse du président Jen Psaki a déclaré aux journalistes : « Qui d’entre nous ne voudrait pas rencontrer la reine ? … Ils ont bien sûr lancé une invitation gracieuse, qu’il a certainement acceptée. Il a hâte de la voir avec le Dr. Biden aussi. »

Il s’agit du premier voyage à l’étranger des Bidens depuis son entrée en fonction et sa première rencontre avec la reine en tant que président. Mais la Maison Blanche dit qu’il a participé à une audience avec la reine en novembre 1982, lorsqu’il s’est rendu au Royaume-Uni pour une réunion du groupe parlementaire anglo-américain au cours de son deuxième mandat en tant que sénateur américain du Delaware.

Au cours de son règne, la reine a eu droit à un record de cinq dîners d’État à la Maison Blanche – plus que tout autre monarque ou chef d’État, selon la White House Historical Association.

La rencontre avec les Bidens n’est pas une visite d’Etat ; c’est une visite de courtoisie plus informelle du genre que Donald Trump et l’ancienne première dame Melania Trump ont effectué lorsqu’ils sont passés prendre le thé avec Sa Majesté. (En 2019, elle les a accueillis pour une visite d’État, y compris le somptueux banquet d’État habituel au palais de Buckingham.)

Comme à l’accoutumée lors de ces sommets, la première dame a participé vendredi et samedi au programme organisé par Johnson pour les conjoints du G7. Vendredi, elle est apparue avec la duchesse Kate de Cambridge dans une école locale de Cornwall pour souligner leur intérêt commun pour l’éducation de la petite enfance.

Vendredi soir, les Bidens et d’autres dirigeants du G7 ont assisté à une réception organisée par la reine, le prince Charles et son épouse, la duchesse Camilla de Cornouailles, et le prince William et Kate. La réunion, confirmée jeudi soir par la Maison Blanche, était une indication que la couronne et le gouvernement britanniques considéraient le premier sommet du G7 de l’administration Biden comme suffisamment important pour déployer les meilleurs membres de la famille royale pour se mêler aux visiteurs.

Après leur rencontre avec la reine dimanche, la première dame rencontrera des vétérans britanniques qui ont participé à Walk of America, une expédition de 2018 dirigée par Walking With the Wounded pour partager des histoires de militaires blessés, et pour laquelle Biden a été parrain.

