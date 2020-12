Joe Biden et d’autres démocrates de premier plan ont été critiqués vendredi pour avoir omis le mot «juifs» de leurs vœux à Hanoukka.

Après Biden, Kamala Harris, l’ancien président Barack Obama, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-CA), le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY), la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) et le gouverneur de New York Andrew Cuomo tous ont publié leurs messages annuels de Hanoukka, les Américains ont remarqué une omission flagrante – aucun d’entre eux n’a mentionné les Juifs.

Au début de Hanoukka, Jill et moi adressons nos vœux les plus chaleureux à tous ceux qui célèbrent aux États-Unis et dans le monde. Nous savons que les choses sont un peu différentes cette année, mais nous espérons que ces huit prochaines nuits seront remplies de famille, d’amour et de lumière. Chag Sameach! – Joe Biden (@JoeBiden) 10 décembre 2020

Joyeuse Hanoukka à tous ceux qui célèbrent dans le monde entier. Cette année nous a tous testés, mais elle a également clarifié ce qui compte vraiment. Que les lumières de la menorah nous rappellent de chérir les bénédictions que nous avons et offrent des lueurs d’espoir. De ma famille à la vôtre, Chag Sameach! – Barack Obama (@BarackObama) 10 décembre 2020

De notre famille à la vôtre, joyeuse Hanoukka! Puisse cette saison de célébration vous apporter lumière et joie hors des ténèbres. https://t.co/eN7J1QSIJY – Kamala Harris (@KamalaHarris) 10 décembre 2020

Le site Web conservateur du Daily Wire a observé que «Chaque message a suivi le modèle des démocrates d’effacer la religion du festival», et critiqué le langage utilisé comme «Vague et irreligieux.»

Ian Haworth du point de vente a écrit que cela semble être un « intentionnel » élimination, avant d’accuser les démocrates de ne pas se soucier de la religion à moins qu’elle ne puisse être utilisée « pour atteindre leurs objectifs politiques.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont rejeté l’affirmation de Haworth, soulignant que Harris est «Mariée à un juif» – Doug Emhoff – et qu’elle a des beaux-enfants juifs, tandis que d’autres ont convenu que le langage utilisé était intentionnel «Grand effort pour retirer la religion des fêtes religieuses.»

Ummm. Kamala est mariée à un juif. Ses beaux-enfants sont également juifs. – Meryl Lane (@ MerylLa59255340) 11 décembre 2020

Le grand effort pour retirer la religion des fêtes religieuses … – Président élu 🇺🇸Katastic🇺🇸 (@brmkwantstruth) 11 décembre 2020

Mais les personnalités démocrates ont également l’habitude d’omettre les noms de personnes célébrant d’autres fêtes religieuses.

Certaines années, Obama a mentionné les Juifs dans son message de Hanoukka sur les réseaux sociaux, mais dans d’autres «Tout le monde fait la fête.» En 2013, Obama a souhaité aux musulmans un Ramadan et un Eid bénis.

L’histoire de Biden des messages de vacances a suivi une piste similaire – mentionnant parfois ceux qui célèbrent les vacances par leur nom, et à d’autres moments en utilisant une salutation plus générique. Comme Obama, il s’est adressé aux musulmans spécifiquement dans son message de l’Aïd plus tôt cette année, mais il y a eu des moments où il ne l’a pas fait – l’année dernière en est un exemple.

.@DrBiden et je souhaite à tous nos amis et voisins musulmans une #Aïd al-Adha. Que vos sacrifices en ce jour soient acceptés et vous fortifient en ces temps difficiles. Eid Mubarak! – Joe Biden (@JoeBiden) 31 juillet 2020

Le modèle consistant à adresser des messages de vacances à des adeptes religieux spécifiques certaines années, mais pas d’autres, a également été trouvé dans l’histoire des médias sociaux de Pelosi, Schumer et Cuomo, bien que lorsqu’ils ne le faisaient pas, ils utilisaient presque toujours le même langage vague. Il convient de noter que les messages de Noël n’étaient presque jamais spécifiquement adressés aux chrétiens par aucun des politiciens.

