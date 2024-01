Joe Biden et Dean Phillips courtisent tous les deux les électeurs de Caroline du Sud lors d’un dîner

Biden a été comblé d’éloges par tous les autres intervenants du programme, y compris lors d’une longue introduction du représentant James E. Clyburn (DS.C.), qui a vanté son bilan et l’a qualifié de « grand président » et de « président plein de compassion ». .» Les responsables de la campagne Biden ont déclaré que le président se rendait dans l’État pour démontrer son engagement envers les électeurs noirs, qui constituent la majorité des démocrates de l’État.

Pourtant, la présence de Phillips au dîner – et à la course aux primaires démocrates – a mis en évidence la dynamique parfois délicate de la candidature à la réélection de Biden. Dans les sondages, la plupart des démocrates estiment que le président de 81 ans est trop vieux pour briguer un second mandat et qu’ils préféreraient avoir un autre porte-drapeau. Mais Phillips est le seul grand élu démocrate à avoir défié Biden, et sa campagne a eu du mal à recueillir beaucoup de soutien.