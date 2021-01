«Ils ont noté les défis importants auxquels le monde est confronté pendant la pandémie, mais aussi les opportunités sans précédent de reconstruire ensemble mieux et plus vert», a déclaré un porte-parole.

«Le Premier ministre a salué l’action précoce du président Biden pour lutter contre le changement climatique et son engagement à atteindre Net Zero d’ici 2050.

«S’appuyant sur la longue histoire de coopération entre le Royaume-Uni et les États-Unis en matière de sécurité et de défense, les dirigeants se sont de nouveau engagés envers l’alliance de l’OTAN et nos valeurs communes dans la promotion des droits de l’homme et la protection de la démocratie.