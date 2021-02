Le président américain Joe Biden déploie des bombardiers B-1 en Norvège, dans un message clair à Vladimir Poutine, que les États-Unis défendront leurs alliés en cas d’agression russe dans la région arctique.

Quatre bombardiers B-1 et 200 Américains stationnés à Dyess Air Force au Texas sont déployés sur la base aérienne d’Orland en Norvège, rapporte CNN.

Au cours des trois prochaines semaines, les missions devraient commencer dans le cercle polaire arctique et dans l’espace aérien international au large du nord-ouest de la Russie.

Jusqu’à présent, les missions militaires américaines au-dessus de l’Arctique avaient été organisées hors du Royaume-Uni.

Le déménagement en Norvège montre que les États-Unis vont réagir rapidement en cas d’agression russe.

CNN rapporte que le déploiement de la Norvège est en cours depuis un certain temps car les missions de bombardement prennent des semaines à planifier.

Le président Joe Biden a déjà clairement indiqué qu’il prévoyait d’adopter une approche différente et beaucoup plus dure de la Russie que son prédécesseur, Donald Trump.

Le président américain a eu son premier appel avec le président russe le mois dernier.

Après avoir accepté de proroger le nouveau traité START de cinq ans, il a déclaré dans une déclaration la semaine dernière: « J’ai dit clairement au président Poutine, d’une manière très différente de celle de mon prédécesseur, que l’époque des États-Unis se retournait contre des actions agressives de la Russie, interférant avec nos élections, les cyberattaques, empoisonnant ses citoyens, sont terminées.

«Nous n’hésiterons pas à augmenter les coûts pour la Russie et à défendre nos intérêts vitaux et notre peuple.

« Et nous serons plus efficaces dans nos relations avec la Russie lorsque nous travaillerons en coalition et en coordination avec d’autres partenaires partageant les mêmes idées. »

Biden a poursuivi en soulevant la question de l’emprisonnement « à motivation politique » d’Alexei Navalny et en appelant à sa libération.

Il a déclaré: «M. Navalny, comme tous les citoyens russes, a droit à ses droits en vertu de la constitution russe.

« Il a été pris pour cible pour avoir dénoncé la corruption. Il devrait être libéré immédiatement et sans condition ».

Le département de la Défense est préoccupé par les mesures prises par la Russie dans la région arctique, car il pourrait tenter de bloquer l’accès aux ressources naturelles et l’accès maritime.